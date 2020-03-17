В Приднестровье перед поступлением в вуз можно подстраховаться тестом

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – Sputnik. В Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко вплоть по 30 апреля проводится прием заявлений на предварительное тестирование выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также для всех желающих, имеющих среднее (полное) образование.
Само тестирование пройдет 15, 16 и 17 мая. При успешной его сдаче выдаются сертификаты.
"Выпускники, предоставившие сертификаты при подаче документов для поступления, по их желанию, могут быть освобождены от вступительных испытаний в университете", - отметили в вузе.
Стоимость тестирования по одному предмету стоит почти 48 приднестровских рублей, это 50 молдавских леев.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK