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В Приднестровье перед поступлением в вуз можно подстраховаться тестом

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29551000/v-pridnestrove-pered-postupleniem-v-vuz-mozhno-podstrakhovatsya-testom.html

При желании абитуриенты могут избежать вступительных экзаменов в университет, предоставив результаты предварительного тестирования.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – Sputnik. В Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко вплоть по 30 апреля проводится прием заявлений на предварительное тестирование выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также для всех желающих, имеющих среднее (полное) образование.

Фольклорный ансамбль.
© Sputnik / В. Киселев
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Предварительное тестирование проводится в трех городах: в Тирасполе - в корпусе №2 ПГУ им. Т.Г. Шевченко, в Бендерах - в Бендерском политехническом филиале ПГУ, а также в Рыбнице - в Рыбницком филиале ПГУ.

Само тестирование пройдет 15, 16 и 17 мая. При успешной его сдаче выдаются сертификаты.

"Выпускники, предоставившие сертификаты при подаче документов для поступления, по их желанию, могут быть освобождены от вступительных испытаний в университете", - отметили в вузе.

Стоимость тестирования по одному предмету стоит почти 48 приднестровских рублей, это 50 молдавских леев.

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Теги:
тестирование, вуз, Приднестровье


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