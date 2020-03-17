Думбрэвяну: в Молдове 29 человек заражены коронавирусом

С вечера понедельника статистика по числу заболевших инфекцией COVID-19 в Молдове не изменилась, свидетельствуют представленные главой Минздрава данные.

КИШИНЕВ, 17 мар- Sputnik. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Молдове не изменилось и составляет 29. Об этом заявила во вторник на утреннем брифинге глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"На данный момент у нас 29 подтвержденных случаев заражения COVID-19, среди которых один случай у ребенка и два - у граждан в возрасте 10-19 лет", - сказала министр.

Таким образом, из 29 пациентов: 25 госпитализированы в больницу имени Тома Чорба, а еще по двое - в детскую инфекционную больницу и РКБ. Состояние их здоровья либо удовлетворительное, либо среднее. К настоящему моменту только один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, медики продолжают бороться за жизнь, заявила глава Минздрава.

Думбрэвяну поблагодарила работников сферы здравоохранения, а граждан призвала оставаться дома.

Первой заболевшей в Молдове коронавирусом нового типа стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". А уже 13 марта в стране был введен "красный код" эпидемической опасности.

Кроме того, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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