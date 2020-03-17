Налоговая служба ограничила прием, но срок подачи деклараций не продлила

Налоговая служба призвала жителей Молдовы отказаться от визитов в офисы для подачи деклараций о подоходном налоге до 1 апреля.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Срок подачи деклараций о подоходном налоге для физических лиц за 2019 год истекает 30 апреля 2020 года, и никаких изменений здесь не произошло, напомнила Налоговая служба РМ.

Вместе с тем, в связи с карантинными мерами, которые были приняты в Молдове из-за распространения коронавирусной инфекции, фискальное ведомство обратилось к налогоплательщикам с призывом отказаться от визитов в офисы Налоговой службы до 1 апреля.

Юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также физические лица, осуществляющие самостоятельную деятельность, обязаны представить декларацию о подоходном налоге до 25 марта.

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