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Государственная Налоговая Служба

Налоговая служба ограничила прием, но срок подачи деклараций не продлила

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29558638/nalogovaya-sluzhba-ogranichila-priem-no-srok-podachi-deklaratsiy-ne-prodlila.html

Налоговая служба призвала жителей Молдовы отказаться от визитов в офисы для подачи деклараций о подоходном налоге до 1 апреля.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Срок подачи деклараций о подоходном налоге для физических лиц за 2019 год истекает 30 апреля 2020 года, и никаких изменений здесь не произошло, напомнила Налоговая служба РМ.

Знак процента
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Вместе с тем, в связи с карантинными мерами, которые были приняты в Молдове из-за распространения коронавирусной инфекции, фискальное ведомство обратилось к налогоплательщикам с призывом отказаться от визитов в офисы Налоговой службы до 1 апреля.

Юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также физические лица, осуществляющие самостоятельную деятельность, обязаны представить декларацию о подоходном налоге до 25 марта.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (151)

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