В Молдове введено чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа

В стране действует "красный код" эпидемической опасности из-за коронавируса нового типа - в парламенте республики пояснили, что значит режим ЧП.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Депутаты молдавского парламента ввели режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса нового типа. За это решение проголосовали единогласно. Режим ЧП действителен в республике с 17 марта по 15 мая.

"Утверждено большинством голосов или практически единогласно", - сказала спикер парламента Зинаида Гречаная.

Глава правительства Ион Кику предложил ввести режим ЧП на 60 дней, однако некоторые депутаты посчитали, что этого слишком много. В ответ на это премьер отметил, что если ситуация улучшится, то этот срок сократят.

"Все меры, прописанынные в этом списке (который включен в проект о введении ЧП - ред.), возможны для внедрения в Молдове. В том числе, введение специального режима передвижения по стране. Мы находимся в преддверии принятия решения о приостановке междугороднего транспорта и, возможно, общественного. Пока анализируем, но, если потребуется, и это введем", - сказал Кику.

По его словам, экономические последствия ситуации с коронавирусом будут. "Мы все будем платить, и нас всех это затронет – и государство, и бизнес. И не только в Молдове, а везде", - сказал Кику.

По его словам, власти обсуждают меры по поддержке экономики и бизнеса - от смягчения Нацбанком политики кредитования до переноса уплаты подоходного налога для юридических лиц за первый и, возможно, второй триместр 2020 года.

С инициативой о введении в стране чрезвычайного положения первым выступил президент Молдовы Игорь Додон. Его поддержало правительство, которое впоследствии одобрило соответствующий законопроект.

Что предусматривает режим ЧП

Одобренный парламентом проект подразумевает наделение Комиссии по чрезвычайному положению рядом полномочий:

установление специального режима въезда и выезда из страны;

введение специального режима передвижения внутри страны;

введение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических мер;

запрет на проведение собраний, манифестаций и других массовых акций;

распоряжение, в случае необходимости, о рационализации потребления продуктов питания и других продуктов первой необходимости.

Кроме того, некоторые решения комиссии могут непосредственно коснуться граждан Молдовы. В частности, проект предусматривает право на мобилизацию жителей страны для "оказания работ в интересах общества". Также норма наделяет орган правом на реквизицию имущества для ликвидации последствий от ситуаций, которая обусловила введение режима ЧП. Но только в рамках, установленных законом.

"Распоряжения Комиссии по чрезвычайному положению обязательны к выполнению для местной публичной власти, центральной власти, экономических агентов, государственных институтов, а также для всех лиц, пребывающих на территории Молдовы", - сказано в тексте проекта.

Норма указывает, что все решения Комиссии вступают в силу с момента их утверждения.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

Может ли Молдова столкнуться с нехваткой продовольствия из-за коронавируса>>>

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK