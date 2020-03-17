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"Горячая линия", созданная в Приднестровье по коронавирусу, разрывается

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (155)
29901
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29559355/goryachaya-liniya-sozdannaya-v-pridnestrove-po-koronavirusu-razryvaetsya.html

После того, как в регионе ввели чрезвычайное положение, телефон обрывают местные жители, которые хотят узнать необходимую информацию, либо поделиться важным сообщением.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – Sputnik. В Приднестровье активно работает горячая линия. Только за первые сутки поступило около 400 звонков, однако после объявления режима чрезвычайной ситуации количество обращений возросло.

"Горячая линия. Слушаем Вас!" - за последний час эта фраза звучала больше 70 раз. Звонят все - родители маленьких детей, пенсионеры, те, кто работает или посещает медучреждения за пределами Приднестровья, а также те, кто занимается перевозкой грузов", - отмечают в пресс-службе МВД региона.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье введут чрезвычайное положение
Вопросы задаются абсолютно разные. Как вести себя, если человек находился в обществе с нездоровыми людьми, например, ехал в маршрутке, к кому обращаться за помощью, если ухудшилось самочувствие, и так далее.

"Операторы горячей линии отвечают на все, что тревожит людей, дают рекомендации, как поступить в той или иной ситуации", - рассказывают в ведомстве.

В числе поступивших звонков за это время были и сообщения от бдительных граждан, которые предоставили информацию о людях, недавно вернувшихся из-за границы. Все данные тут же были направлены сотрудникам компетентных органов, они выезжали на место и проверяли информацию. Люди, действительно, выезжали за рубеж, но с момента их возвращения прошло уже достаточно много времени. То есть, опасный период вероятности заражения прошел.

Горячая линия МВД по вопросам коронавирусной инфекции работает по номеру 0-800-22-800.

По решению Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции была введена СМС-рассылка. Сообщения о мерах предосторожности и личной профилактики, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в Приднестровье, граждане получают по телефону. СМС-оповещения направляются всем абонентам мобильной связи телекоммуникационного оператора IDC. На сегодняшний день это порядка 340 тысяч человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (155)

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Теги:
горячая линия, коронавирус, Приднестровье


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