До конца марта в кассах соцстраха обслужат только особую категорию граждан

Указанный предельный срок может быть пересмотрен в зависимости от развития эпидемической ситуации в стране.

КИШИНЕВ, 17 мар- Sputnik. До конца марта Национальная касса социального страхования (НКСС) частично ограничит доступ лиц к территориальным подразделениям - в них будут обслуживаться только граждане, которые подают заявки на получение пенсий и социальных пособий.

Новый график работы разработан на основании постановления от 13 марта Национальной комиссии по общественному здравоохранению об объявлении "красного кода" в связи с распространением COVID-19, а также для обеспечения безопасности и защиты здоровья работников и бенефициаров территориальных касс соцстраха.

В этот же период будут приостановлены приемы в консультационном центре учреждения. Лица, у которых есть какие-либо вопросы, касающиеся установления, расчета или выплаты социальных пособий, могут получить информацию в колл-центре НКСС по телефону 022 257 777.

Колл-центр доступен с понедельника по пятницу, с 08.00 до 17.00. Звонки могут быть сделаны по обычному тарифу, со стационарного или мобильного телефона, из любого населенного пункта Республики Молдова или из-за рубежа.

Национальная касса социального страхования предлагает нынешним и будущим бенефициарам учреждения, в частности, беременным женщинам и родителям с детьми, в целях предотвращения распространения вирусных инфекций подать электронную заявку на единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по воспитанию ребенка и отцовское пособие.

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