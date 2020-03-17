КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. С 17 марта Железнодорожный вокзал Кишинева в ночные часы будет закрыт. Об этом во вторник объявили в Госпредприятии "Железная дорога Молдовы".

"Вниманию пассажиров железнодорожного транспорта - начиная с 17 марта, Железнодорожный вокзал Кишинева с 20.00 до 08.00 будет закрыт. Возобновление работы произойдет вместе в восстановлением графика международных ж/д маршрутов", - отмечено в сообщении.

К настоящему моменту в Молдове зарегистрировано 29 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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