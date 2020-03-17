В Кишиневе спасли щенка, упавшего в десятиметровую скважину — видео

Повезло, что в ловушку попал не ребенок — спасателям пришлось потрудиться, чтобы достать собачонка из узкой и длинной трубы, вбитой в землю.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники кишиневского спасательного подразделения №1 подняли из глубокой скважины живого щенка, который попал в смертельную ловушку.

Операция стала следствием вызова через экстренную службу 112. Звонивший сообщил, что на одном из пустырей по улице Хынчешть из пробуренной в земле глубокой скважины уже много часов жалобно скулит щенок, который, по видимому, свалился вниз.

Прибывшим на место происшествия спасателям через 20 минут работы удалось извлечь из трубы, вбитой в скважину, живого и по внешнему виду, не пострадавшего щенка.

Геинспекторат по чрезвычайным ситуациям отмечает, что операция по спасению животного оказалась серьезной технической задачей, так как диаметр трубы не превышал 150 миллиметров, а глубина скважины достигала десяти метров. Таким образом, работа команды

© Photo : Inspectoratului General pentru Situații de Urgență В Кишиневе спасли щенка, упавшего в глубокую скважину

позволила одновременно и отработать тактику действий в подобных ситуациях.

© Photo : Inspectoratului General pentru Situații de Urgență В Кишиневе спасли щенка, упавшего в глубокую скважину

Извлеченный из скважины щенок был передан группе добровольцев из числа местных жителей.

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