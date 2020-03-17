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Лента ограждения.

В Кишиневе введен новый запрет в связи с коронавирусом - подробности

© Sputnik / Анатолий Медведь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29560808/kto-mozhet-raznosit-koronavirus-v-moldove-neozhidannye-podrobnosti.html

В молдавской столице детские площадки обтянуты желтой полицейской лентой - такие меры вынужден предпринять муниципалитет в связи с опасностью распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Несмотря на жесткие меры, предпринятые государством в связи с опасностью распространения коронавируса многие молодые мамы, гуляющие с колясками удивлены - в столице детские площадки обтянуты желтой полицейской лентой, на этой территории находиться запрещено.

  • Loc de joacă izolat, Chișinău
    Игровая площадка.
    © Sputnik / Cezar Salagor
  • Loc de joacă izolat
    Игровая площадка.
    © Sputnik / Cezar Salagor
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© Sputnik / Cezar Salagor
Игровая площадка.

Как сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан, такие действия предприняты, чтобы оградить малышей от эпидемической опасности. 

"Это - решительные меры. Мы не можем рисковать здоровьем наших детей. Хочу, чтобы нас услышали и поддержали", - написал столичный градоначальник на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Обходить тему и уклоняться от ответов, если ребенок заводит разговор о коронавирусе, не стоит, советуют психологи. Дети в своих фантазиях часто рисуют ужасные сценарии, намного страшнее реальности.

Телефон
© Sputnik / Osmatesco
"Горячая линия", созданная в Приднестровье по коронавирусу, разрывается

Найдите занятия, которые отвлекут всю семью от болезненной темы. Ведь заразен не только вирус, но и страх. А испуг передается детям очень быстро.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Молдове выросло до 30. Об этом заявила во вторник глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Состояние их здоровья либо удовлетворительное, либо среднее. К настоящему моменту только один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, медики продолжают бороться за его жизнь.

Первой заболевшей в Молдове коронавирусом нового типа стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

А 13 марта в стране был введен "красный код" эпидемической опасности.

Во вторник, 17 марта, парламент республики ввел чрезвычайное положение в стране из-за ситуации с коронавирусом.

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Теги:
дети, опасность, Молдова, коронавирус


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