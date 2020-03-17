Додон рассказал, каким видит работу МИДЕИ и Минобороны с новым руководством

В самом начале недели произошли изменения в составе молдавского правительства, а уже во вторник новые министры представлены сотрудникам госучреждений.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и премьер Ион Кику представили коллективам министерства иностранных дел и ервоинтеграции (МИДЕИ) и Минобороны новых министров Олега Цулю и Александра Пынзаря.

Додон сообщил, что поблагодарил прежнего главу внешнеполитического ведомства страны Аурелиу Чокоя за выполненную работу.

"Поздравил нового министра с назначением на ответственный пост и пожелал ему успехов в этот особо сложный для страны и мира период. Кроме того, подтвердил позицию высшего руководства страны, которая заключается в назначении на должности послов исключительно карьерных дипломатов, много лет прослуживших в системе", - написал Додон в своем Telegram-канале.

В ходе визита в министерство обороны глава республики сообщил высшему офицерскому составу Национальной армии, что у нового руководителя ведомства Александра Пынзаря большой опыт службы в силовых структурах. Поэтому, как считает Додон, есть уверенность в том, что он сможет справиться с поставленными задачами.

"Выразил искреннюю благодарность прежнему министру – бригадному генералу Виктору Гайчуку, которому сегодня в знак высокой оценки особых заслуг перед Национальной армией присвоил звание дивизионного генерала. Кроме того, заместитель начальника Главного штаба Национальной армии, полковник Михаил Буклиш получил звание бригадного генерала", - отметил президент.

Глава республики напомнил, что генерал Гайчук назначен советником президента по вопросам обороны и национальной безопасности и секретарем Высшего совета безопасности. "Это предполагает его тесное сотрудничество с новым министром обороны. В связи с этим призвал Виктора Гайчука помогать Александру Пынзарю в процессе управления военным ведомством", - отметил Додон.

Изменения в составе правительства

По итогам подписанного 16 марта соглашения ДПМ и ПСРМ о формировании нового парламентского большинства демократам достались пять кресел в правительстве Иона Кику, у социалистов остались тоже пять. Таким образом, на посту главы внешнеполитического ведомства страны Аурела Чокоя заменил Олег Цуля. Министром обороны вместо Виктора Гайчука стал бывший руководитель Генинспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь. Вместо Корнелиу Поповича Минобразования возглавил Игорь Шаров. Сергей Рэйлян заменил на посту министра экономики Анатола Усатого. А Кристина Лесник стала вице-премьером по реинтеграции вместо Александру Фленкя.

За социалистами остались следующие министерства: финансов во главе с вице-премьером Сергеем Пушкуцей, юстиции под руководством Фадея Нагачевского; здравоохранения, труда и соцзащиты, у руля которого Виорика Думбрэвяну; сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды - Ион Пержу, а также внутренних дел - глава Павел Войку.

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