Молдавским "дальнобойщикам" коронавирус стал поперек дороги

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Власти Словении закрыли границу в связи с опасностью распространения вируса нового типа COVID-19. По этой причине многие водители-"дальнобойщики" простаивают на таможне при выезде из Италии.
Корреспондент Sputnik Молдова связался с одним из них, чтобы узнать, как справляются с этими испытаниями наши соотечественниками.
"Мы вынуждены за свой счет уже который день покупать еду и воду, выхода нет. В связи с опасностью распространения новой инфекции простаиваем на таможне, когда и как нас выпустят - не знаю", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова по телефону водитель-"дальнобойщик" Владимир Немеренко.
Собеседник поведал, что на итальянско-словенской границе стоит уже пятый день, в схожей ситуации - водители большегрузных машин из Украины, Румынии и других стран Европы.
"Мы понимаем, что это - вынужденные обстоятельства, но такие меры могли бы не применять к тем, кто выполняет свой долг, доставляя грузы по Европе", - рассказал Немеренко.
Дипломатия подключилась
Министерство иностранных дел и европейской интеграции во вторник прокомментировало сообщения о грузовиках с водителями из Молдовы, которые оказались заблокированы на границе Словении.
Уведомление о проблеме в МИДЕИ получили в воскресенье, 16 марта, сообщает внешнеполитическое ведомство.
В тот же день посольство Республики Молдова в Венгрии, аккредитованное для работы в Словении, и консульство РМ в итальянской Падуе начали консультации со словенскими, венгерскими и итальянскими властями.
МИДЕИ поддерживает постоянный контакт с уполномоченными лицами этих стран, координируя технические аспекты транзита грузовиков через ряд стран в Республику Молдова.
Первый результат
Во второй половине дня пришло сообщение, что первый конвой из числа заблокированных большегрузов пересек границу Словении и направился домой.
Это стало результатом усилий дипломатической и консульской миссий Республики Молдова в Будапеште и Падуе,
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