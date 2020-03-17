Посольство уточнило информацию для граждан России, желающих покинуть Молдову

В настоящее время посольством России в Молдове предпринимаются все возможные меры, направленные на организацию скорейшего возвращения граждан РФ на Родину.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Посольство России в Молдове уточнило информацию для граждан РФ, желающих покинуть территорию Молдовы из-за ситуации с коронавирусом.

"В связи с мерами, предпринятыми компетентными властями Молдовы, с 17 марта текущего года приостанавливается воздушное сообщение через Международный аэропорт Кишинева, независимо от направления (въезд/выезд) из республики (постановление №9 от 15 марта 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью страны). Сообщаем, что данные меры носят временный (до 00.00 1 апреля 2020 года) и вынужденный характер, направлены на предотвращение распространения короновирусной инфекции нового типа COVID-19", - отметили в дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что для уточнения ситуации с возобновлением рейсов (возвратом билетов) в Российскую Федерацию можно связаться с представителями авиакомпании, билеты которой были приобретены.

"Также информируем, что с 00.00 17 марта Молдова приостанавливает пассажирские железнодорожные перевозки и закрывает КПП на границе с Украиной и Румынией (с 20.00) для въезда иностранцев, не имеющих вид на жительство в республики", - отметили в посольстве.

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В структуре порекомендовали следить за информацией на официальных сайтах госорганов Молдовы: http://presedinte.md/rus/, https://gov.md/ru, https://ansp.md/index.php/ materiale-informative-covid -19/, а также на сайте и странице Facebook посольства России в республике.

Полезные телефоны:

представитель компании "Аэрофлот": +37361099300 ;

; телефон экстренной связи консульского отдела: +37368639386.

Коронавирус в Молдове

"В настоящее время посольством предпринимаются все возможные меры, направленные на организацию скорейшего возвращения граждан РФ на Родину. Просьба заполнить анкету (на сайте по ссылке ниже) и направить ее на электронный адрес консульского отдела Посольства: consrus@mtc.md. Актуальная информация (при ее появлении) будет размещена на нашем сайте", - добавили в дипмиссии.

К настоящему моменту в республике подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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Действия России

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Естественно, это находится в поле зрения, эта проблема сейчас. Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечить эвакуацию", - подчеркнул замминистра.

По его словам, в настоящее время выясняется точное число россиян в каждой стране, затронутой коронавирусом.

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