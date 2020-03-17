Посольство уточнило информацию для граждан России, желающих покинуть Молдову

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Посольство России в Молдове уточнило информацию для граждан РФ, желающих покинуть территорию Молдовы из-за ситуации с коронавирусом.
"В связи с мерами, предпринятыми компетентными властями Молдовы, с 17 марта текущего года приостанавливается воздушное сообщение через Международный аэропорт Кишинева, независимо от направления (въезд/выезд) из республики (постановление №9 от 15 марта 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью страны). Сообщаем, что данные меры носят временный (до 00.00 1 апреля 2020 года) и вынужденный характер, направлены на предотвращение распространения короновирусной инфекции нового типа COVID-19", - отметили в дипмиссии.
В посольстве также подчеркнули, что для уточнения ситуации с возобновлением рейсов (возвратом билетов) в Российскую Федерацию можно связаться с представителями авиакомпании, билеты которой были приобретены.
"Также информируем, что с 00.00 17 марта Молдова приостанавливает пассажирские железнодорожные перевозки и закрывает КПП на границе с Украиной и Румынией (с 20.00) для въезда иностранцев, не имеющих вид на жительство в республики", - отметили в посольстве.
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В структуре порекомендовали следить за информацией на официальных сайтах госорганов Молдовы: http://presedinte.md/rus/, https://gov.md/ru, https://ansp.md/index.php/ materiale-informative-covid -19/, а также на сайте и странице Facebook посольства России в республике.
Полезные телефоны:
- представитель компании "Аэрофлот": +37361099300;
- телефон экстренной связи консульского отдела: +37368639386.
Коронавирус в Молдове
К настоящему моменту в республике подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".
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Действия России
Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Естественно, это находится в поле зрения, эта проблема сейчас. Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечить эвакуацию", - подчеркнул замминистра.
По его словам, в настоящее время выясняется точное число россиян в каждой стране, затронутой коронавирусом.
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