Парламент утвердил четверых членов Высшего совета магистратуры

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Молдавские депутаты утвердили четверых членов Высшего совета магистратуры со стороны парламента. За это решение проголосовало большинство законодателей, присутствовавших на заседании во вторник.
Четверо кандидатов набрали наивысшие баллы в рамках публичного конкурса на пост члена ВСМ со стороны парламента:
- Чугуряну-Михайлуцэ Каролина - 213 баллов;
- Белей Елена - 190 баллов;
- Коптилец Валентина - 186 баллов;
- Крецу Ион - 156 баллов.
Публичный конкурс прошел в соответствии с положением об организации и проведении конкурса по отбору кандидатов на должность члена Высшего совета магистратуры со стороны парламента.
В феврале высший законодательный орган страны принял закон, предусматривающий увеличение числа членов Высшего совета магистратуры с 12 до 15.
ВСМ наделен полномочиями в отношении должности судей, начального и непрерывного обучения служителей Фемиды и сотрудников секретариата судебных инстанций, соблюдения дисциплины и этики магистрантов, администрирования судебных инстанций, других полномочий в соответствии с законом.
Высший совет магистратуры утверждает нормативные акты для исполнения положений законодательства в области организации и функционирования судебной системы, оформляет и сохраняет личные дела судей судебных инстанций.
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