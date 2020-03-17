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правосудие

Парламент утвердил четверых членов Высшего совета магистратуры

© Depositphotos / JanPietruszka
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29561851/parlament-utverdil-obnovlennyy-sostav-vsm.html

Публичный конкурс прошел в соответствии с положением об организации и проведении конкурса по отбору кандидатов на должность члена Высшего совета магистратуры со стороны парламента.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Молдавские депутаты утвердили четверых членов Высшего совета магистратуры со стороны парламента. За это решение проголосовало большинство законодателей, присутствовавших на заседании во вторник.

Четверо кандидатов набрали наивысшие баллы в рамках публичного конкурса на пост члена ВСМ со стороны парламента:

  • Чугуряну-Михайлуцэ Каролина - 213 баллов;
  • Белей Елена - 190 баллов;
  • Коптилец Валентина - 186 баллов;
  • Крецу Ион - 156 баллов.

Публичный конкурс прошел в соответствии с положением об организации и проведении конкурса по отбору кандидатов на должность члена Высшего совета магистратуры со стороны парламента.

Министерство юстиции Республики Молдова.
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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В феврале высший законодательный орган страны принял закон, предусматривающий увеличение числа членов Высшего совета магистратуры с 12 до 15.

ВСМ наделен полномочиями в отношении должности судей, начального и непрерывного обучения служителей Фемиды и сотрудников секретариата судебных инстанций, соблюдения дисциплины и этики магистрантов, администрирования судебных инстанций, других полномочий в соответствии с законом.

Высший совет магистратуры утверждает нормативные акты для исполнения положений законодательства в области организации и функционирования судебной системы, оформляет и сохраняет личные дела судей судебных инстанций.

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