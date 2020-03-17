Время карантина: в общественном транспорте Кишинева принимают особые меры

Некоторые муниципальные службы работают в усиленном режиме из-за введения карантина. Несмотря на небольшое количество людей на улицах столицы, весь доступный общественный транспорт Кишинева вышел на рейсы.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. В Кишиневе в общественном транспорте теперь нужно ездить по новым правилам: загруженность салона не более, чем на 60%, а также соблюдение дистанции в один метр между пассажирами. О введении таким мер заявил кишиневский градоначальник Ион Чебан. Эти правила ввели в связи с карантином и борьбой с распространением коронавируса.

"С утра на каждой остановке общественного транспорта находились по двое работника полиции - они предотвращали перегрузку общественного транспорта. Благодарю за это сотрудников министерства внутренних дел и лично министра Павла Войку", - заявил Чебан на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что уже нынешним утром на линии были выведены все автобусы и троллейбусы, находящиеся в ведении муниципальных транспортных управлений.

"На данный момент общественный транспорт работает по старому расписанию. Мы выдвинули предложения о внесении изменений и ограничений, которые предстоит изучить правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - пояснил Чебан.

Первой заболевшей в Молдове коронавирусом нового типа стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

А уже 13 марта в стране был введен "красный код" эпидемической опасности.

Кроме того, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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