17:57 17 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.08
  • UAH0.66
Поиск
Кондукторы в кишиневских троллейбусах

Время карантина: в общественном транспорте Кишинева принимают особые меры

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
297 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29562017/vremya-karantina-v-obschestvennom-transporte-kishineva-prinimayut-osobye-mery.html

Некоторые муниципальные службы работают в усиленном режиме из-за введения карантина. Несмотря на небольшое количество людей на улицах столицы, весь доступный общественный транспорт Кишинева вышел на рейсы.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. В Кишиневе в общественном транспорте теперь нужно ездить по новым правилам: загруженность салона не более, чем на 60%, а также соблюдение дистанции в один метр между пассажирами. О введении таким мер заявил кишиневский градоначальник Ион Чебан. Эти правила ввели в связи с карантином и борьбой с распространением коронавируса. 

Кишинев на карантине: ситуация в центре города - видео
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Кишинев на карантине: ситуация в центре города - видео

"С утра на каждой остановке общественного транспорта находились по двое работника полиции - они предотвращали перегрузку общественного транспорта. Благодарю за это сотрудников министерства внутренних дел и лично министра Павла Войку", - заявил Чебан на своей странице в Facebook.

Очереди в магазины, пустынные дворы и детские площадки>>>

Он добавил, что уже нынешним утром на линии были выведены все автобусы и троллейбусы, находящиеся в ведении муниципальных транспортных управлений.

"На данный момент общественный транспорт работает по старому расписанию. Мы выдвинули предложения о внесении изменений и ограничений, которые предстоит изучить правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям", - пояснил Чебан.

Первой заболевшей в Молдове коронавирусом нового типа стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Повышенные меры безопасности
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что предусматривает проект о введении ЧП на всей территории страны

Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

А уже 13 марта в стране был введен "красный код" эпидемической опасности.

Кроме того, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Примэрия Кишинева учреждает кризисную ячейку для борьбы с коронавирусом
Железнодорожный вокзал Кишинева в ночные часы будет закрыт
Ситуация в аэропорту Кишинева - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишинев, март 2020.
Чрезвычайное положение плюс карантин: что происходит на улицах столицы
Эксклюзивные кадры: российские и турецкие военные провели первое патрулирование в Идлибе
Эксклюзивные кадры: первое российско-турецкое патрулирование в Идлибе
Кабмин 2020
Как выглядит обновленный состав кабмина Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться