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SMURD

В Кишинев из Румынии привезли зараженного коронавирусом молдаванина

© Photo : Facebook / POMPIERII SMURD
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29562458/chisinau-iz-romania-privezli-moldavanina-bolnogo-koronavirusom.html

Экипаж спасателей SMURD доставил из Румынии пациента, у которого выявили коронавирус. Теперь нашему соотечественнику предстоит лечение в больнице, где находятся еще несколько инфицированных.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Гражданина Молдовы, заразившегося COVID-19, доставили в Молдову экипажем SMURD из Румынии.

Оператор службы 112.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Уже на территории Молдовы, на границе, пациента забрала машина скорой помощи из Кагула. Больного уже привезли в Кишинев в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ.

Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат.

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А вот такая обстановка наблюдается во вторник возле больницы "Тома Чорбэ".

В стране действует "красный код" опасности заражения коронавирусом. По последней информации, в Молдове - 29 подтвержденных случаев коронавируса. В шести эпизодах речь идет о людях до 29 лет.

На данный момент в стране работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Авиасообщение временно приостановлено, а также закрыты на карантин учебные заведения.

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