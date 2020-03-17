В Кишинев из Румынии привезли зараженного коронавирусом молдаванина

Экипаж спасателей SMURD доставил из Румынии пациента, у которого выявили коронавирус. Теперь нашему соотечественнику предстоит лечение в больнице, где находятся еще несколько инфицированных.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Гражданина Молдовы, заразившегося COVID-19, доставили в Молдову экипажем SMURD из Румынии.

Уже на территории Молдовы, на границе, пациента забрала машина скорой помощи из Кагула. Больного уже привезли в Кишинев в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ.

Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат.

Кишинев на карантине: ситуация в центре города - видео>>>

А вот такая обстановка наблюдается во вторник возле больницы "Тома Чорбэ".

В стране действует "красный код" опасности заражения коронавирусом. По последней информации, в Молдове - 29 подтвержденных случаев коронавируса. В шести эпизодах речь идет о людях до 29 лет.

На данный момент в стране работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Авиасообщение временно приостановлено, а также закрыты на карантин учебные заведения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK