В Кишинев из Румынии привезли зараженного коронавирусом молдаванина

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Гражданина Молдовы, заразившегося COVID-19, доставили в Молдову экипажем SMURD из Румынии.
Уже на территории Молдовы, на границе, пациента забрала машина скорой помощи из Кагула. Больного уже привезли в Кишинев в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ.
Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат.
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А вот такая обстановка наблюдается во вторник возле больницы "Тома Чорбэ".
В стране действует "красный код" опасности заражения коронавирусом. По последней информации, в Молдове - 29 подтвержденных случаев коронавируса. В шести эпизодах речь идет о людях до 29 лет.
На данный момент в стране работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Авиасообщение временно приостановлено, а также закрыты на карантин учебные заведения.
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