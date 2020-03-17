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Почта Молдовы

Где ваша посылка — в Молдове временно прекращена обработка почты

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (155)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29562644/gde-vasha-posylka-moldova-vremenno-prekraschena-obrabotka-pochty.html

"Почта Молдовы" сначала прекратила все международные операции из-за остановки авиасообщения с зарубежными странами, а после дело дошло и до внутренней корреспонденции.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Начиная с 17 марта, "Почта Молдовы" временно прекращает прием всех внутренних почтовых отправлений, в том числе открыток, писем и посылок.

Люди в городе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В связи с распространением коронавирусной инфекции и принятыми карантинными мерами почта не в состоянии выполнять обязательства по доставке корреспонденции и посылок. Поэтому прием почты приостановлен "на неопределенный срок", - сообщает госпредприятие.

О возобновлении обработки внутренней почты будет сообщено дополнительно.

В понедельник, 16 марта, "Почта Молдовы" прекратила все международные почтовые операции, также на неопределенный срок, в связи с приостановкой воздушного сообщения с другими странами.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (155)

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Теги:
коронавирус


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