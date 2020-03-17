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Фейковые сообщения

Полиция призывает не верить паническим фейкам в соцсетях и мессенджерах

© CC0 / pixabay / pixel2013
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29563619/politsiya-prizyvaet-ne-verit-panicheskim-feykam-v-sotssetyakh-i-messendzherakh.html

Правоохранительные структуры предупреждают, что людей, которые стоят за организацией паники в социальных сетях, будут выявлять и наказывать по закону.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Сразу несколько ложных сообщений распространяется в социальных сетях и мобильных приложениях с целью дезинформирования общества и распространения паники.

Об этом заявил Генеральный инспекторат полиции, призвав жителей Молдовы не доверять фейкам и не делиться паническими сообщениями.

Полиция предупреждает людей, которые организовали распространение ложной информации, что подобные действия противоречат закону, а причастные лица будут определены и наказаны правоохранительными органами.

"Мы просим граждан доверять только официальным источникам и проверять любую информацию".

В понедельник в соцсетях и в популярных мессенджерах распространялись сразу несколько фейковых сообщений.

В одном из них утверждалось, что Кишинев якобы будут опрыскивать ночью с вертолетов дезинфицирующими веществами.

Авторы другого заявляли, что в столице якобы орудуют банды, переодетые врачами, которые проникают в дома под предлогом дезинфекции помещений.

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