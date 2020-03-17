Посольство России в Молдове вводит ограничения на консульское обслуживание

Меры, который вводит российское диппредставительство, носят временный характер и обоснованы особыми обстоятельствами по необходимости защиты здоровья посетителей.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Посольство России в Молдове ввело временные ограничения на консульское обслуживание российских и иностранных граждан в связи с осложнением эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией в Республике Молдова.

"Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер. Обслуживание граждан Российской Федерации по неотложным консульским вопросам осуществляется в дистанционном режиме. После возобновления работы консульского отдела посольства прием граждан, ранее оформивших запись, будет осуществляться в приоритетном порядке", - отметили в дипмиссии.

Консультацию по консульским вопросам можно получить с 09.00 до 16.00 по телефону "горячей линии": +373 (22) 23-51-10 или по электронной почте consrus@mtc.md.

Для обращений в экстренных случаях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем воспользоваться телефоном: (+373) 68639386.

Действия России

Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом. Об этом во вторник заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Естественно, это находится в поле зрения, эта проблема сейчас. Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечить эвакуацию", - подчеркнул замминистра.

По его словам, в настоящее время выясняется точное число россиян в каждой стране, затронутой коронавирусом.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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