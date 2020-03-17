МИДЕИ: ищем решение для водителей фур, блокированных на границе Словении

Молдавские дипломаты находятся в постоянном контакте со словенскими, греческими и итальянскими властями.

КИШИНЕВ, 17 мар— Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции прокомментировало сообщения о грузовиках с водителями из Молдовы, которые оказались заблокированы на границе Словении.

Уведомление о проблеме в МИДЕИ получили в воскресенье, 16 марта, сообщает внешнеполитическое ведомство.

В тот же день посольство Республики Молдова в Венгрии, аккредитованное для работы в Словении, и консульство РМ в итальянской Падуе начали консультации со словенскими, венгерскими и итальянскими властями.

МИДЕИ поддерживает постоянный контакт с уполномоченными лицами этих стран, координируя технические аспекты транзита грузовиков через ряд стран в Республику Молдова.

Министерство иностранных дел повторно обратилось с призывом к гражданам Молдовы, которые уже находятся за границей, с просьбой, по возможности, избегать поездок, особенно в районы, затронутые распространением инфекции COVID-19.

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