Коронавирус в Кишиневе: какие меры предпринимают власти

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с примаром (мэром) Кишинева Ионом Чебаном меры по предотвращению и борьбе с распространением коронавируса в столице.
Чебан заверил, что власти принимают все необходимые меры для предотвращения массового инфицирования вирусом COVID-19:
- проводятся работы по дезинфекции парков, игровых площадок, на внутридомовых территориях, в санитарных помещениях, а также дверей и лестниц в зданиях;
- закрыты общественные заведения;
- людей убеждают оставаться дома;
- комиссия по чрезвычайным ситуациям в примэрии Кишинева проводит тщательный мониторинг ситуации и дает соответствующие рекомендации во всех сферах деятельности городских властей;
- примэрия открыла банковский счет для экономических агентов и всех желающих помочь финансами больницам и простым гражданам.
"Высоко оценил шаги, предпринимаемые аппаратом мэрии, и поблагодарил градоначальника за оперативные и корректные действия по управлению этой сложной для нас всех ситуацией", - отметил Додон.
По его словам, вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой оказались столичные жители, я попросил изучить возможности дополнительной поддержки кишиневцев.
Коронавирус в Молдове
К настоящему моменту в республике подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".
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