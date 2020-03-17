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Кишинев, март 2020

Коронавирус в Кишиневе: какие меры предпринимают власти

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29565786/koronavirus-chisinau-kakie-mery-predprinimayut-vlasti.html

По мнению президента страны, численность населения в столице Молдовы составляет почти миллион человек, а риск заражения намного выше, чем в сельской местности.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с примаром (мэром) Кишинева Ионом Чебаном меры по предотвращению и борьбе с распространением коронавируса в столице.

Чебан заверил, что власти принимают все необходимые меры для предотвращения массового инфицирования вирусом COVID-19:

  • проводятся работы по дезинфекции парков, игровых площадок, на внутридомовых территориях, в санитарных помещениях, а также дверей и лестниц в зданиях;
  • закрыты общественные заведения;
  • людей убеждают оставаться дома;
  • комиссия по чрезвычайным ситуациям в примэрии Кишинева проводит тщательный мониторинг ситуации и дает соответствующие рекомендации во всех сферах деятельности городских властей;
  • примэрия открыла банковский счет для экономических агентов и всех желающих помочь финансами больницам и простым гражданам.
"Высоко оценил шаги, предпринимаемые аппаратом мэрии, и поблагодарил градоначальника за оперативные и корректные действия по управлению этой сложной для нас всех ситуацией", - отметил Додон.

Врачи
© AP Photo / Xiong Qi / Xinhua
В Молдове введено чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа
Далее глава государства подчеркнул, что каждый житель столицы должен осознавать, что эти меры направлены на преодоление кризиса, который мы сейчас переживаем, и что от ответственности каждого зависит, насколько быстро эти действия возымеют эффект.

По его словам, вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой оказались столичные жители, я попросил изучить возможности дополнительной поддержки кишиневцев.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

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