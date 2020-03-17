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Кишинев, март 2020

В Молдове выявили один новый случай заражения коронавирусом

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (161)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29566439/moldova-vyyavili-novykh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html

Таким образом, к настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 30 человек.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. В Молдове выявлен еще один случай коронавируса нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну на брифинге во вторник.

"Обработаны 46 тестов с подозрением на коронавирус, из которых подтвержден один случай. Речь идет о вернувшемся из Италии. На данный момент общее число случаев коронавируса в Молдове достигло 30", - сказала министр.

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Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Во вторник, 17 марта, парламент республики ввел чрезвычайное положение в стране из-за ситуации с коронавирусом.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (161)

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