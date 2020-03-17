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В Приднестровье борются с фейками по поводу коронавируса

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200317/29567009/v-pridnestrove-boryutsya-s-feykami-po-povodu-koronavirusa.html

Для борьбы с токсичной дезинформацией, которая накаляет обстановку, в регионе создали телефон доверия.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – Sputnik. Оперативный штаб по профилактике и предотвращению распространения коронавируса в Приднестровье призывает граждан доверять только проверенной информации.

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (ПГУ)
© Sputnik / Ирина Ляхова
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Реальные данные об эпидемической ситуации в регионе, о состоянии граждан, которые находятся на карантине, о предпринимаемых защитно-ограничительных мерах можно узнать на официальных сайтах органов власти Приднестровья.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, в момент противостояния общей для всех угрозе, когда стоит объединиться и сообща преодолевать возникающие трудности, некоторые граждане осознанно нагнетают обстановку, распространяя фейковую информацию в социальных сетях и мессенджерах.

"Те, кто стоит за этим, ставят цель дезинформировать и разобщить население, посеять панику. Не поддавайтесь на провокации и не становитесь участниками этой информационной войны", - призывают в ведомстве.

О любых вбросах фальшивых новостей правоохранители предлагают сообщать на телефон доверия регионального МВД - на Viber +37353381529.

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Теги:
дезинформация, фейк, борьба, коронавирус, Приднестровье


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