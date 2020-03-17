Что известно о первой в Молдове выздоровевшей от COVID-19 пациентке

Как отметила глава Минздрава, есть надежда, что еще два человека, которые также пройдут через процедуру сдачи лабораторных тестов, в скором времени смогут быть вписаны вследствие выздоровления.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. В Молдове зарегистрирован один случай полного выздоровления от COVID-19. Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну на брифинге во вторник.

"Сегодня 60-летняя женщина, которая была госпитализирована в больницу Тома Чорбэ 8 марта, выписана в результате полного выздоровления и на основе двух лабораторных тестов, которые ей были сделаны", - сказала министр.

Как отметила глава Минздрава, есть надежда, что еще два человека, которые также пройдут через процедуру сдачи лабораторных тестов, в скором времени смогут быть вписаны ,в результате их выздоровления.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 30 человек. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Во вторник, 17 марта, парламент республики ввел чрезвычайное положение в стране из-за ситуации с коронавирусом.

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