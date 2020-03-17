"Мнимый больной": что ждет жителя Молдовы, совравшего, что заражен COVID-19

Медики шутку не оценили, теперь полиция будет выяснять, под какую статью попадает подобный образец юмора.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Гражданин Молдовы, которого во вторник доставили из Румынии с подозрением на коронавирус нового типа, соврал румынским властям, что заражен COVID-19, чтобы попасть на территорию республики. У "мнимого больного" не нашли признаков этой инфекции. Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну на брифинге во вторник.

"Сегодня произошел один инцидент. Речь идет о человеке, которого сопроводила бригада SMURD из Румынии. Его забрали в Кагуле врачи скорой помощи. Его направили во вторую больницу министерства здравоохранения, труда и соцзащиты", - сказала министр.

По ее словам, в результате осмотра пациента не было выявлено клинических признаков COVID-19.

"Более того, человек признался, что пошел на такой жест из-за ссоры с одним из перевозчиков на территории Румынии. Его попросили выйти из транспортного средства. Поэтому он решил сообщить румынским властям, что заражен COVID-19, чтобы попасть в Молдову", - отметил глава Минздрава.

Она сообщила, что правоохранительные органы занялись этим случаем.

"Будет применено наказание в соответствие с действующим законодательством", - сказала Думбрэвяну.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 30 человек. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.

После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Во вторник, 17 марта, парламент республики ввел чрезвычайное положение в стране из-за ситуации с коронавирусом.

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