В связи с коронавирусом на границах Молдовы введены специальные меры

Пограничная полиция республика информирует граждан о том, что ложные данные, внесенные в эпидемиологические листки, жестко караются по закону.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. На официальной странице Пограничной полиции Молдовы был опубликован образец эпидемиологического листка, который должны заполнять граждане страны и иностранцы при въезде в республику. Ложные данные, внесенные в эти документы, влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Согласно положению молдавского законодательства, в соответствии со статьей 761 Кодекса об административных правонарушениях, при внесении ложных данных в эпидемиологический листок или отказе от его заполнения человек может быть оштрафован на сумму от 22500 до 25000 леев.

Уголовную ответственность человек понесет, если не соблюдает меры по предотвращению распространения эпидемических заболеваний. При игнорировании законодательных норм, направленных на предотвращение распространения инфекции, человек рискует получить штраф от 720 до 1000 условных единиц или до 3 лет тюремного заключения.

В случае, если нарушение закона об ограничении распространения инфекционного заболевания привело к массовому заражению или смерти кого-то из жителей страны, нарушитель рискует получить до 7 лет тюремного заключения.

В стране действует "красный код", а также введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения. Режим ЧП действителен в республике с 17 марта по 15 мая.

Начиная с понедельника, работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.

Граждане появляются на улице лишь изредка, чтобы сходить за необходимыми покупками или по другим неотложным делам.

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