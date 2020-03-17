В связи с коронавирусом на границах Молдовы введены специальные меры

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. На официальной странице Пограничной полиции Молдовы был опубликован образец эпидемиологического листка, который должны заполнять граждане страны и иностранцы при въезде в республику. Ложные данные, внесенные в эти документы, влекут за собой административную и уголовную ответственность.
Согласно положению молдавского законодательства, в соответствии со статьей 761 Кодекса об административных правонарушениях, при внесении ложных данных в эпидемиологический листок или отказе от его заполнения человек может быть оштрафован на сумму от 22500 до 25000 леев.
В случае, если нарушение закона об ограничении распространения инфекционного заболевания привело к массовому заражению или смерти кого-то из жителей страны, нарушитель рискует получить до 7 лет тюремного заключения.
В стране действует "красный код", а также введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения. Режим ЧП действителен в республике с 17 марта по 15 мая.
Начиная с понедельника, работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.
Граждане появляются на улице лишь изредка, чтобы сходить за необходимыми покупками или по другим неотложным делам.
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