Президент рассказал, как будет жить Молдова в условиях эпидемии коронавируса

Глава государства Игорь Додон вместе с премьер-министром Ионом Кику провел очередное заседание Кризисного штаба при Департаменте по чрезвычайным ситуациям при министерствен внутренних дел Молдовы.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Президент Молдовы, в контексте введения парламентом режима чрезвычайного положения, указал на необходимость проведения активной работы по преодолению кризисной ситуации и выступил с предложением о создании круглосуточного Антикризисного центра.

Речь, по его словам, не идет о полном запрете общественной и экономической деятельности, "поскольку мы не можем подвергать риску национальную экономику".

"Поэтому на заседании обсуждалась возможность сделать определенные послабления, начиная со следующей недели, с целью стимулирования работы экономических агентов, в том числе в торговле, и обеспечения притока налоговых отчислений в государственный бюджет", - заявил на заседании глава государства.

На заседании также говорилось о том, что медицинские учреждения страны, включая стоматологические клиники, перешли на режим приема пациентов только с неотложными проблемами. Это позволит мобилизовать больше ресурсов системы здравоохранения для дальнейшей борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы доставки в Молдову необходимых препаратов, подготовки дополнительных больничных мест и другие аспекты урегулирования кризисной ситуации в стране.

Чрезвычайное положение в Молдове

В стране действует "красный код", а также введен, на период с 17 марта по 15 мая, режим ЧП из-за коронавируса нового типа. Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения.

Начиная с понедельника, в городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.

Граждане появляются на улице лишь изредка, чтобы сходить за необходимыми покупками или по другим неотложным делам.

К настоящему моменту в республике подтверждено 30 случаев заболевания коронавирусом нового типа.

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