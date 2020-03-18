Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове

В республике зафиксированы десятки случаев заражения коронавирусом, однако есть категории населения, для которых новая "зараза" - наиболее опасна.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Власти Молдовы предпринимают все необходимые меры для ограничения распространения коронавируса на территории республики. Однако некоторым, похоже, закон не писан.

Многие жители страны, несмотря на "красный код" эпидемической опасности, продолжают вести привычный образ жизни. Корреспондент Sputnik выяснял, чем опасна такая вольность.

Особому риску в ситуации с распространением коронавируса подвержены прежде всего пожилые люди, при этом уровень смертности растет в геометрической прогрессии приблизительно с 65 лет. В Китае, к примеру, уровень смертности среди инфицированных в возрастной группе до 40 лет составил 0,2%, но в возрасте от 70 до 79 лет этот показатель повысился до 8%, а с 80 лет - до 14,8%.

Таким образом, в период пандемии коронавируса люди пожилого возраста должны быть особенно защищены, тем более если они страдают хроническими заболеваниями, повышающими опасность летального исхода. Входящие в эту группу риска должны избегать любых скоплений народа, будь то массовые мероприятия или встречи в людных местах.

Пожилых родителей не стоит просить присмотреть за внуками в случае карантина или в любых подобных ситуациях. Необходимо также исключить их походы по магазинам - родственники должны позаботиться о том, чтобы принести им продукты на дом.

Почти у всех жертв коронавирусной инфекции еще до заражения были какие-либо хронические заболевания. В соответствии с анализом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск смерти от коронавируса повышают, в частности, патологии сердца и сосудов, сахарный диабет, хронические заболевания легких, гипертония и онкологические заболевания.

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