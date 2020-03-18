Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Власти Молдовы предпринимают все необходимые меры для ограничения распространения коронавируса на территории республики. Однако некоторым, похоже, закон не писан.
Особому риску в ситуации с распространением коронавируса подвержены прежде всего пожилые люди, при этом уровень смертности растет в геометрической прогрессии приблизительно с 65 лет. В Китае, к примеру, уровень смертности среди инфицированных в возрастной группе до 40 лет составил 0,2%, но в возрасте от 70 до 79 лет этот показатель повысился до 8%, а с 80 лет - до 14,8%.
Таким образом, в период пандемии коронавируса люди пожилого возраста должны быть особенно защищены, тем более если они страдают хроническими заболеваниями, повышающими опасность летального исхода. Входящие в эту группу риска должны избегать любых скоплений народа, будь то массовые мероприятия или встречи в людных местах.
Почти у всех жертв коронавирусной инфекции еще до заражения были какие-либо хронические заболевания. В соответствии с анализом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск смерти от коронавируса повышают, в частности, патологии сердца и сосудов, сахарный диабет, хронические заболевания легких, гипертония и онкологические заболевания.
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