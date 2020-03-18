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Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове

© CC0 / Pixabay / beejees
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (166)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200318/29561083/kto-naibolee-podverzhen-opasnosti-zarazheniya-koronavirusom-v-moldove.html

В республике зафиксированы десятки случаев заражения коронавирусом, однако есть категории населения, для которых новая "зараза" - наиболее опасна.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Власти Молдовы предпринимают все необходимые меры для ограничения распространения коронавируса на территории республики. Однако некоторым, похоже, закон не писан. 

Igor Dodon
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Многие жители страны, несмотря на "красный код" эпидемической опасности, продолжают вести привычный образ жизни. Корреспондент Sputnik выяснял, чем опасна такая вольность. 

Особому риску в ситуации с распространением коронавируса подвержены прежде всего пожилые люди, при этом уровень смертности растет в геометрической прогрессии приблизительно с 65 лет. В Китае, к примеру, уровень смертности среди инфицированных в возрастной группе до 40 лет составил 0,2%, но в возрасте от 70 до 79 лет этот показатель повысился до 8%, а с 80 лет - до 14,8%.

Таким образом, в период пандемии коронавируса люди пожилого возраста должны быть особенно защищены, тем более если они страдают хроническими заболеваниями, повышающими опасность летального исхода. Входящие в эту группу риска должны избегать любых скоплений народа, будь то массовые мероприятия или встречи в людных местах.

Кишинев, март 2020
© Sputnik / Rodion Proca
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Пожилых родителей не стоит просить присмотреть за внуками в случае карантина или в любых подобных ситуациях. Необходимо также исключить их походы по магазинам - родственники должны позаботиться о том, чтобы принести им продукты на дом.

Почти у всех жертв коронавирусной инфекции еще до заражения были какие-либо хронические заболевания. В соответствии с анализом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), риск смерти от коронавируса повышают, в частности, патологии сердца и сосудов, сахарный диабет, хронические заболевания легких, гипертония и онкологические заболевания.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (166)

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Теги:
опасность, Молдова, коронавирус


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