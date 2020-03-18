Кишиневцы рассказали, как живут в условиях жесткого карантина

Корреспондент Sputnik Молдова вышел на опустевшие улицы столицы, чтобы узнать, как справляются кишиневцы с ограничениями, введенными властями страны в связи с опасностью распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Оживленный Кишинев стал пустынным - на улицах главного города страны очень мало людей, они очень боятся распространения вируса нового типа COVID-19.

Это - оправдано, поскольку никто не хочет подергать опасности свое здоровье и тех, кто особенно дорог. Но такой столица страны, особенно в хорошую погоду, не была никогда. Нечто подобное случается у нас лишь на Пасху, когда многие уезжают к родным в регионы и села страны.

"Вы знаете, у нас большая семья - муж, двое детей, родители супруга. Живем дружно. Но мы с Игорем (муж собеседницы - ред.) решили, что сейчас не стоит подвергать опасности этой заразы самых молодых и пожилых. Мы боимся за них. Поэтому в магазин ходим сами, а детям и родителям "разрешаем" гулять только там, где нет остальных", - рассказала жительница сектора Ченкаы Светлана Тигинян.

Другой случайный собеседник корреспондента Sputnik Молдова Игорь Мовилэ сообщил, что оправдывает действия властей страны по ограничению авиасообщения и закрытию ряда пограничных контрольно-пропускных пунктов с Румынией и Украиной. Собеседник уверен - именно такие меры приведут к минимизации эпидемической угрозы, которая нависла над рядом стран Европы.

"Наши граждане проявляют безответственность. Посмотрите, как убегала от врачей жительница Глодянского района, у которой заподозрили вирус! Поведение некоторых наших сограждан просто возмущает, а страдаем мы", - рассказал собеседник.

У опустевшего чеканского рынка корреспондент Sputnik Молдова встретил несколько торговцев, прячущихся от полиции, сотрудники которой следят за соблюдением общественного порядка и ограничительных мер в условиях опасности распространения вируса нового типа. Они рассказали, что осведомлены о новых требованиях властей, но ...

"Мы, продавая то, что сделали в домашнем хозяйстве, зарабатываем себе на жизнь. Надо платить коммунальные услуги, надо покупать лекарства. Мы знаем, что нарушаем порядок, но никто, кроме нас, не позаботится об этих проблемах", - рассказала Светлана, не назвавшая свою фамилию из опасения, что ее накажут.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Молдове выросло до 36. Об этом заявила в среду глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Первой заболевшей в Молдове коронавирусом нового типа стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

Затем в Молдове объявили "красный код и ввели режим чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK