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КПП Кучурганы

В Приднестровье ужесточат ограничительные меры по выезду из региона

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (166)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200318/29566882/v-pridnestrove-uzhestochat-ogranichitelnye-mery-po-vyezdu-iz-regiona.html

Решение было принято на совещании приднестровского лидера и представителей Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – Sputnik. В Приднестровье принято решение об ужесточении ограничительных мер, связанных с выездом из региона. Это обсуждалось на заседании лидера Приднестровья Вадима Красносельского с представителями Оперативного штаба по профилактике коронавируса.

"Осознание опасности заражения и распространения инфекции, ответственности, которую придется нести, и даже простое понимание, что карантин по возвращении домой – обязательное для исполнения требование, есть не у многих, констатировали участники рабочего совещания", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье введут чрезвычайное положение
Возможность выезда теперь будет предоставлена в трех случаях. При необходимости оказания неотложной медицинской помощи в зарубежных медучреждениях (строго по направлению врача), для участия в церемонии погребения умерших близких родственников и решения вопросов, связанных с жизнеобеспечением государства (по предварительному согласованию с оперативным штабом).

Соответствующие изменения будут внесены в указ приднестровского лидера о введении чрезвычайного положения на территории Приднестровья, подписанный 16 марта.

С момента введения режима чрезвычайного положения (ночь с 16 на 17 марта) до 10 часов утра границу пересекли около 1200 выехавших из региона человек. По официальным данным, за все время карантина во въезде на территорию Приднестровья отказано 414 иностранцам из дальнего зарубежья.

Ни одного подтвержденного случая заражения COVID-19 в Приднестровье нет. Пробы трех граждан находятся сейчас на исследовании в кишиневской лаборатории.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (166)

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Теги:
Вадим Красносельский, выезд, ужесточение, коронавирус, Приднестровье


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