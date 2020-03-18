На предотвращение коронавируса: как в Приднестровье решат проблему медкадров

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – Sputnik. Минздрав Приднестровья направит все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией. Источники, откуда пополнять ряды медицинских кадров, обсуждались на заседании лидера Приднестровья Вадима Красносельского с представителями Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса.
Откуда привлекут врачей
"Среди озвученных предложений - привлечение к антикоронавирусной работе студентов 4, 5 и 6 курсов медицинского факультета ПГУ. Эту деятельность в дальнейшем им зачтут, как учебную практику", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.
На борьбу с вирусом будут призваны также находящиеся в запасе военнослужащие, имеющие медицинское образование.
Ограничение входа
"Важно добиться понимания не только от медперсонала, но и от граждан. Без острой надобности посещать лечебные учреждения нецелесообразно", - сказал Красносельский.
Вход в больницы и поликлиники ограничат. Пропуск – по решению дежурной бригады после прохождения дезинфицирующих процедур и измерения температуры.
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Sputnik / Ирина ЛяховаКарантинная дистанция
Говорили на совещании и о необходимости внесения в правовое поле понятия "карантинная дистанция", а также ограничения количества лиц, находящихся в одном помещении. Пока, как показывает практика, не у всех граждан есть понимание значимости соблюдения таких мер. В магазинах и аптеках собираются десятки граждан, в основном старшего поколения.
Обсуждался на заседании также вопрос изготовления защитных масок. В ближайшее время "Тиротекс" выпустит 85 тысяч единиц.
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