В Молдове скончалась пациентка, лечившаяся от коронавируса в РКБ

В 2.54 зафиксирована остановка сердца. До этого женщина двое суток была подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Женщина в возрасте 61 года, которая была госпитализирована с коронавирусом в Республиканскую клиническую больницу, скончалась в ночь на среду. Об этом заявила на брифинге в среду глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"Сегодня ночью умерла вторая пациентка, которая лечилась в Республиканской клинической больнице. Ей 61 год. У нее были и другие хронические заболевания", - сказала Думбрэвяну.

По словам директора РКБ Анатола Чуботару, пациентку лечили четверо суток.

Как жители Молдовы помогают друг другу: жизнь в эпоху коронавируса>>>

"В 2.54 зафиксирована остановка сердца. Она двое суток была подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких", - пояснил глава больницы.

Он отметил, что больная пробыла неделю в селе после того, как вернулась из Италии. Сейчас в том же населенном пункте введен карантин, а большое число местных жителей находится под наблюдением медиков.

По словам Чуботару, многие сельчане контактировали с женщиной, потому что она не изолировалась. Не исключен риск их заражения.

В Молдове к настоящему моменту зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-19.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK