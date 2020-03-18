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Капельница. Архивное фото

В Молдове скончалась пациентка, лечившаяся от коронавируса в РКБ

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (166)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200318/29570456/V-Moldove-skonchalas-patsientka-lechivshayasya-ot-koronavirusa-v-RKB.html

В 2.54 зафиксирована остановка сердца. До этого женщина двое суток была подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Женщина в возрасте 61 года, которая была госпитализирована с коронавирусом в Республиканскую клиническую больницу, скончалась в ночь на среду. Об этом заявила на брифинге в среду глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

© CC0 / Pixabay / beejees
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"Сегодня ночью умерла вторая пациентка, которая лечилась в Республиканской клинической больнице. Ей 61 год. У нее были и другие хронические заболевания", - сказала Думбрэвяну.

По словам директора РКБ Анатола Чуботару, пациентку лечили четверо суток.

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"В 2.54 зафиксирована остановка сердца. Она двое суток была подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких", - пояснил глава больницы.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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Он отметил, что больная пробыла неделю в селе после того, как вернулась из Италии. Сейчас в том же населенном пункте введен карантин, а большое число местных жителей находится под наблюдением медиков.

По словам Чуботару, многие сельчане контактировали с женщиной, потому что она не изолировалась. Не исключен риск их заражения.

В Молдове к настоящему моменту зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (166)

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