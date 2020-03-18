В Молдове скончалась пациентка, лечившаяся от коронавируса в РКБ

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Женщина в возрасте 61 года, которая была госпитализирована с коронавирусом в Республиканскую клиническую больницу, скончалась в ночь на среду. Об этом заявила на брифинге в среду глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.
"Сегодня ночью умерла вторая пациентка, которая лечилась в Республиканской клинической больнице. Ей 61 год. У нее были и другие хронические заболевания", - сказала Думбрэвяну.
По словам директора РКБ Анатола Чуботару, пациентку лечили четверо суток.
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"В 2.54 зафиксирована остановка сердца. Она двое суток была подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких", - пояснил глава больницы.
По словам Чуботару, многие сельчане контактировали с женщиной, потому что она не изолировалась. Не исключен риск их заражения.
В Молдове к настоящему моменту зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-19.
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