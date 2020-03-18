Коронавирус в Молдове: сколько случаев подтверждено и сколько подозрений

В Молдове зарегистрирована первая смерть пациентки, зараженной коронавирусом. Другие госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести, некоторые идут на поправку и готовятся к выписке.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. В Молдове на данный момент остаются 30 подтвержденных случаев коронавируса. Всего зарегистрировано 18 эпизодов ввоза вируса из других государств: Италия, Франция, Великобритания и Швейцария.

Такие данные представила в среду на утреннем брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, в стране выросло до 76 количество случаев с подозрением на COVID-19, среди них 14 детей.

По возрастным категориям инфицированные распределяются следующим образом:

0-9 лет - 1 случай; © Sputnik / Алексей Куденко В Молдове скончалась пациентка, лечившаяся от коронавируса в РКБ

10-19 лет - 2 случая;

20-29 лет - 3 случая;

30-39 лет - 5 случаев;

40-49 лет - 4 случая;

50-59 лет - 6 случаев;

60-69 лет - 9 случаев.

Состояние заболевших

Как отметила Думбрэвяну, в Республиканской больнице еще находится первая пациентка, госпитализированная туда с коронавирусом нового типа. Она уже идет на поправку и через день-два ее смогут выписать, как только придут два отрицательных теста на наличие COVID-19.

"В случае с этой женщиной мы смогли спасти жизнь. Хорошая динамика выздоровления. Ее уже готовят к выписке. Мы проанализировали этот случай в сравнении с динамикой погибшей и другими пациентами. Эта инфекция очень опасна и поведение вируса непредсказуемо в случае с каждым пациентом" - пояснила Думбрэвяну.

Что касается других пациентов: в больнице Тома Чорбэ находятся на лечении 25 человек.

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Как уточнила министр, в двух случаях состояние тяжелое, два человека - в удовлетворительном, другие 21 - в состоянии средней степени тяжести.

В детской инфекционной больнице находятся на лечении двое несовершеннолетних. Они также находятся в состоянии средней степени тяжести.

Коронавирус в Молдове

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности. А во вторник, 17 марта, власти ввели режим чрезвычайного положения в стране.

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