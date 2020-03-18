Прокурор Кишинева ушел в отставку: кто займет его место

Решение об отставке одобрил генпрокурор, уже назначены исполняющие обязанности прокурора Кишинева и его заместителя.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Прокурор муниципия Кишинев Штефан Шаптефрац ушел из органов прокуратуры после того, как генпрокурор Александр Стояногло одобрил его заявление об отставке. Об этом в среду сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

"Исполнять обязанности прокурора муниципия Кишинев будет Олег Афанасий - глава отдела по контролю за специальной следственной работой и обеспечению секретного режима Генпрокуратуры", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Временно заместителем прокурора Кишинева будет Михаил Паскал - прокурор отдела по объединению практик в области уголовного преследования Генпрокуратуры.

Шаптефрац возглавлял кишиневскую прокуратуру с 2017 года. До этого он был заместителем руководителя Антикоррупционной прокуратуры. В последние годы в прессе неоднократно появлялись материалы об имуществе, которым владеет Шаптефрац.

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