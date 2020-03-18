Защита от коронавируса в такси: полиэтиленовая перегородка и антисептик

Таксисты проветривают авто после каждой поездки, прежде, чем принять другого пассажира, и дезинфицируют перегородку, а также салон, двери, окна и сидения.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Службы такси Кишинева оснастили автомобили своих водителей защитными перегородками, которые изолируют переднюю часть салона. А еще в транспортных средствах появились дезинфицирующие гели на основе спирта - это уже для пассажиров.

Клиенты больше не cмогут сесть на переднее сидение рядом с водителем. Пассажирам настоятельно рекомендуется дезинфицировать руки после того, как они садятся в машину.

Вместе с введением в республике ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса нового типа таксистов обязали проветривать авто и дезинфицировать перегородку, а также сам салон, двери, окна и сидения прежде, чем принять другого пассажира.

Как теперь клиенты оплачивают поездку? По прибытию на место таксист открывает переднее правое окно автомобиля, а пассажир выходит из автомобиля и передает ему деньги или банковскую карту, получая свой чек.

Количество такси, курсирующих по городу на этой неделе, сократилось в несколько раз. По словам сотрудников служб, с которым побеседовал корреспондент Sputnik Молдова, заказов практически нет.

Запросы клиентов резко упали после того, как люди начали работать из дома. Большая часть тех, кто вызывал такси за последние два дня, - врачи и другие сотрудники кишиневских больниц.

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