Защита от коронавируса в такси: полиэтиленовая перегородка и антисептик

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Службы такси Кишинева оснастили автомобили своих водителей защитными перегородками, которые изолируют переднюю часть салона. А еще в транспортных средствах появились дезинфицирующие гели на основе спирта - это уже для пассажиров.
Клиенты больше не cмогут сесть на переднее сидение рядом с водителем. Пассажирам настоятельно рекомендуется дезинфицировать руки после того, как они садятся в машину.
Вместе с введением в республике ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса нового типа таксистов обязали проветривать авто и дезинфицировать перегородку, а также сам салон, двери, окна и сидения прежде, чем принять другого пассажира.
Количество такси, курсирующих по городу на этой неделе, сократилось в несколько раз. По словам сотрудников служб, с которым побеседовал корреспондент Sputnik Молдова, заказов практически нет.
Запросы клиентов резко упали после того, как люди начали работать из дома. Большая часть тех, кто вызывал такси за последние два дня, - врачи и другие сотрудники кишиневских больниц.
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