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Кишинев, март 2020

Защита от коронавируса в такси: полиэтиленовая перегородка и антисептик

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (170)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200318/29571234/zaschita-ot-koronavirusa-v-taksi-peregorodka-iz-polietilena-i-antibakterialnyy-gel.html

Таксисты проветривают авто после каждой поездки, прежде, чем принять другого пассажира, и дезинфицируют перегородку, а также салон, двери, окна и сидения.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Службы такси Кишинева оснастили автомобили своих водителей защитными перегородками, которые изолируют переднюю часть салона. А еще в транспортных средствах появились дезинфицирующие гели на основе спирта - это уже для пассажиров.

Клиенты больше не cмогут сесть на переднее сидение рядом с водителем. Пассажирам настоятельно рекомендуется дезинфицировать руки после того, как они садятся в машину.

Вместе с введением в республике ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса нового типа таксистов обязали проветривать авто и дезинфицировать перегородку, а также сам салон, двери, окна и сидения прежде, чем принять другого пассажира.

Лаборатория
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Как теперь клиенты оплачивают поездку? По прибытию на место таксист открывает переднее правое окно автомобиля, а пассажир выходит из автомобиля и передает ему деньги или банковскую карту, получая свой чек.

Количество такси, курсирующих по городу на этой неделе, сократилось в несколько раз. По словам сотрудников служб, с которым побеседовал корреспондент Sputnik Молдова, заказов практически нет.

Запросы клиентов резко упали после того, как люди начали работать из дома. Большая часть тех, кто вызывал такси за последние два дня, - врачи и другие сотрудники кишиневских больниц.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (170)

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