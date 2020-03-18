Рынки закрыты - как кишиневцы обеспечивают себя продуктами

Корреспондент Sputnik Молдова пообщался с жителями города, которые вынуждены в связи с чрезвычайным положением, вызванным эпидемией коронавируса, приобретать продукты исключительно в супермаркетах.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Закрытие плодоовощных рынков потребует максимальной социальной ответственности от всех продовольственных маркетов Кишинева, ведь они - единственный источник приобретения провианта для жителей города.

В условиях ужесточения карантина вся масса покупателей вне зависимости от возраста вынужденно переместится в минимаркеты и супермаркеты.

В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет © Sputnik / Евгений Паскарь

В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет © Sputnik / Евгений Паскарь

В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет © Sputnik / Евгений Паскарь

В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет © Sputnik / Евгений Паскарь

В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет © Sputnik / Евгений Паскарь

В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет © Sputnik / Евгений Паскарь

В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет © Sputnik / Евгений Паскарь 1 / 7 © Sputnik / Евгений Паскарь В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет

Корреспондент Sputnik вышел к нескольким супермаркетам, чтобы поинтересоваться, насколько удовлетворяют продовольственные магазины требования кишиневцев по качеству и доступности продуктов питания.

"Я вынуждена покупать продукты в маркете, расположенном на проспекте Мирча чел Бэтрын. Во-первых, как пенсионерке, мне это невыгодно, поскольку в магазине цены - значительно выше. Во-вторых, качество того же картофеля - отвратительное. Мало того, что он стоит, как полтора кило на рынке, так и приходится треть корнеплода при чистке выкидывать, поскольку он - гнилой", - рассказала жительница сектора Чеканы, пенсионерка Людмила Терещенко.

Другой случайный собеседник - мужчина 32 лет - отметил, что доволен товарами, которые есть на прилавках супермаркетов. По его словам, ассортимент и качество продукции - нормальные, а он, его жена и дети не чувствуют дискомфорта от закрытия сельскохозяйственных рынков в столице.

"Все есть, дефицита не наблюдаю. Да, немножко дороже все стоит, но зато все - в шаговой доступности. Мы не испытываем дефицита в продуктах, все, что жена просит купить, есть", - заявил Игорь Весте.

Одна из собеседниц корреспондента Sputnik Молдова также посетовала, что качество овощей, продающимся на прилавках супермаркетов, оставляет желать лучшего.

"Качество - отвратительное. Невозможно нормальный салат сделать. Огурцы и помидоры - как вата, зелень - пожухлая. Остальные продукты - нормальные, но стоят дороже. Конечно, хотелось бы, чтобы рынки быстрее открылись вновь, там есть выбор", - рассказала Елена Кобиз.

Одной из карантинных мер в Молдове стала приостановка деятельности продовольственных рынков. Еще на прошлой неделе муниципальные власти Кишинева без предварительного четкого предупреждения закрыли центральный столичный рынок.

Это спровоцировало негативную реакцию группы торговцев и посетителей рынка, потребовалось вмешательство полиции.

В социально-экономическом плане проблема примечательна с нескольких точек зрения. Как показали результаты исследования "Анализ внутреннего рынка: предварительные выводы и последующие шаги", проведенного проектом "Эффективное сельское хозяйство Молдовы", cупермаркет как основную площадку для закупок сезонных фруктов и овощей выбирают жители всего двух городов - Кишинева (66% респондентов) и Бельц (50%).

Опрошенные жители других населенных пунктов страны покупают указанную продукцию в супермаркетах лишь в 37% случаях. Но даже в двух крупнейших городах прослеживается четкая зависимость: чем старше покупатель, тем чаще он отоваривается на продуктовом рынке. Порядка 86% покупателей в возрасте от 56 лет покупают свежую плодоовощную продукцию только в рознице "на открытом воздухе".

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