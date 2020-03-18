Инфекционный Кишинев - как столица боролась с "заразой" на протяжении истории

Молдавская столица не раз оказывалась один на один перед опасностью различных инфекций, именно так в городе появилась больница имени Тома Чорбэ - легендарная лечебница с историей.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Вызовы для общества, которые представляет мировая пандемия COVID-19, показывают, насколько уязвимыми могут быть люди перед опасностью вирусных угроз.

Однако началось это, естественно, не сейчас. Кишинев не раз оказывался "лицом к лицу" с вирусными угрозами, в результате чего было создано уникальное в стране медицинское профильное учреждение - больница инфекионных заболеваний имени Тома Чорбэ.

Именно эта легендарная личность является олицетворением борьбы с инфекционными заболеваниями в молдавской столице. С барельефа, установленного на ограждении основанного им инфекционного стационара, смотрит мудрый и добрый человек, всю жизнь посвятивший служению людям.

Осенью 1884 года город охватила оспенная эпидемия. Депутаты городской думы решили открыть в доме некоего Харченко на улице Госпитальной временную больницу для заболевших. Она имела всего 15 коек и управлялась единственным санитарным врачом Зефировым, который в одном лице совмещал всю врачебно-организаторскую деятельность.

После ликвидации эпидемии медицинское учреждение не закрыли, оно превратилось в детскую "заразную больницу". А 21 октября 1891 года Кишиневская городская дума постановила учредить уже общую "заразную" больницу на 25 коек.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мемориальная доска у инфекционной больницы имени Тома Чорбэ.

Реорганизацию приурочили к 25-летию бракосочетания императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. Лечил там, уже в общей больнице, и отвечал за все тот же единственный врач Зефиров. Но у лечебницы не было своего здания, и целых 9 лет она размещалась на съемных площадях. Ситуация резко поменялась к лучшему, когда в 1896 года Зефирова сменил на его посту молодой врач Тома Чорбэ.

Новый руководитель стал хлопотать о постройке специального больничного здания. И городская дума, получив на неотложные нужды заем в полтора миллиона рублей, выделила на постройку больницы 32 тысячи.

Чорбэ вникал в каждую мелочь. Совместно с инженером Чекеруль-Кушем разрабатывал проект. А потом во время строительства трудился на площадке.

Здания поднимали хозяйственным способом. Поэтому работы, начатые весной 1899 года, завершились уже осенью 1900 года. Новая больница фасадом на Александровскую улицу (нынешняя Штефан чел Маре) имела 25 коек, прачечную, маленькую кухню и покойницкую.

Тома (Фома Феодосьевич) Чорбэ родился в 1864 году в Кишиневе. Учился в Кишиневской мужской гимназии. В 1893-1896 годах работал санитарным врачом в Кишиневе, а в 1893-1903 годах — ординатором психиатрического отделения губернской земской больницы.

В 1896 году основал инфекционную больницу, где проработал главным врачом до 1932 года. Тома Чорбэ жил в здании основанной им больницы в 1896-1935 годах. После Кишневского погрома 1903 года вместе с санитарным врачом М. Б. Френкелем занимался осмотром и документацией трупов убитых на городском еврейском кладбище, а также раненых в городской Еврейской больнице.

После начала русско-японской войны по решению членов местного отделения Красного Креста Чорбэ возглавил Бессарабский военный госпиталь, который оправился на Дальний Восток, где проработал полтора года.

Выдающийся медик ввел в Бессарабии обязательное прививание населения от оспы и серотерапию против дифтерии.

Чорбэ является автором ряда работ о санитарном состоянии Кишинева, о деятельности руководимой им инфекционной больницы и психиатрического отделения земской губернской больницы. Ушел из жизни в 1936 году. Похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишиневе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK