Режим ЧП в Молдове: власти обратились к гражданам с разъяснениями

В связи с введением в Молдове режима ЧП президент Игорь Додон и премьер-министр Молдовы Ион Кику обратились к гражданам с пояснениями.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Парламент Молдовы объявил чрезвычайное положение в стране на 60 дней, то есть до 15 мая 2020. Такие меры предусмотрены законом 212 от 2004 года.

В связи с этим президент Игорь Додон и премьер-министр Молдовы Ион Кику обратились к гражданам с пояснениями.

"Введение чрезвычайного положения позволяет властям принимать срочные и крайне необходимые меры, но это не означает введение других ограничений или иные действия, кроме тех, что приняты Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Все ее решения будут обнародованы", - отметил президент Игорь Додон.

Много информации уже есть на сайте правительства.

Что изменилось

"Все распоряжения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья остаются в силе. Других ограничений пока нет. За любые спекуляции по этому поводу привлекут к ответу. Любое решение местных властей, которое выходит за рамки мер, установленных специальными комиссиями, незаконно", - пояснил на своей странице в Facebook Кику.

Премьер также перечислил, что приостановлено до первого апреля:

Работа всех магазинов. Сейчас открыты только продуктовые магазины, аптеки и заправки. © AFP 2019 / THOMAS SAMSON На карантин закрыто второе село в Хынчештском районе

Работа всех рынков.

Работа санаториев.

Деятельность заведений общепита. Сейчас продолжают работу только те заведения, которые готовят еду на вынос (доставка).

Авиасообщение со всеми странами мира (коммерческие полеты).

Международное железнодорожное сообщение.

Въезд иностранных граждан на территорию страны временно запрещен. (Ограничение не касается дипломатов и людей, которые ввозят в Молдову товары. Также оно не касается иностранцев, которые уже находятся в Молдове).

При этом глава кабмина уточнил, что граждане Молдовы могут возвращаться на родину.

Работа других учреждений

Деятельность всех предприятий продолжится, но при строгом соблюдении санитарных норм. По решению начальства, сотрудников могут обеспечить транспортом от дома до работы.

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Также разрешены онлайн-торговля, работа банков, оптовая торговля, работа строек (включая очистную станцию в Кишиневе). Кроме того, продолжает ходить городской и междугородний транспорт. "Разумеется, с соблюдением санитарных и эпидемиологических мер", — подчеркнул Кику.

"Эта неделя — критическая для остановки эпидемии. Мы оставляем в силе все введенные ограничения, а если понадобится введем дополнительные", — написал Кику. © Ruptly Залечь на карантин, но не утерять оптимизма - музыкальный флэшмоб итальянцев

Каникулы в школах и детсадах продлили еще на неделю, но не исключено, что этот срок еще раз изменится. Всех сотрудников, которые могут работать из дома, попросили сделать это.

Если до пятницы уменьшится число случаев заражения, некоторые ограничения Национальной чрезвычайной комиссии общественного могут отменить. В первую очередь это касается розничной торговли.

Эксперты отмечают, что эпидемия коронавируса негативно скажется на экономике. Кику утверждает, что государство поддержит этот сектор: ослабят кредитную политику, отложат сроки оплаты процентов с доходов юридических лиц за первый триместр 2020 года.

"Остальные налоги нужно будет платить в сроки, предусмотренные законом", — написал премьер.

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