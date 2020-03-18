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Человек на улице. Архивное фото

Карантинная дистанция и штрафы – меры безопасности от вируса в Приднестровье

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (170)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200318/29573224/karantinnaya-distantsiya-i-shtrafy--mery-bezopasnosti-ot-virusa-v-pridnestrove.html

Вступило в силу распоряжение об обязанностях жителей Приднестровья при режиме чрезвычайной ситуации, введенной полтора дня назад.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – Sputnik. Глава исполнительной власти Приднестровья Александр Мартынов подписал распоряжение, согласно которому устанавливается обязанность граждан по соблюдению карантинной дистанции при нахождении в местах скопления людей на период введения карантина. Под карантинной дистанцией понимается расстояние не менее двух метров.

Где и сколько людей могут находиться

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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"Также распоряжением установлены ограничения по одновременному пребыванию покупателей в одном торговом зале фармацевтических организаций. В аптеках смогут находиться не более семи человек, в фармацевтических пунктах, аптечных киосках и магазинах – не более трех", - сообщили в правительственной пресс-службе.

Помимо этого, международные и междугородние перевозки пассажиров будут осуществляться строго с количеством не более семи мест. Исключение составляет направление между городами Бендеры и Тирасполь.

Общественный транспорт и плата за нарушение предписаний

Общественный транспорт сейчас курсирует по специальному графику: с 5.00 до 10.00 часов и с 16.00 до 20.00 и только по будним дням.

"В маршрутных такси, троллейбусах и автобусах разрешено перевозить людей только по посадочным местам. Автоинспекторы проверяют работу общественного транспорта", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

За невыполнение норм перевозки административная ответственность грозит не только водителю, но и самим пассажирам, которые не подчиняются требованиям, не соглашаются покинуть транспорт, если людей больше, чем положено. Штраф может достигать более 700 приднестровских рублей. Рубль почти эквивалентен по курсу молдавскому лею.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (170)

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Теги:
коронавирус, Приднестровье


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