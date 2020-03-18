Карантинная дистанция и штрафы – меры безопасности от вируса в Приднестровье

Вступило в силу распоряжение об обязанностях жителей Приднестровья при режиме чрезвычайной ситуации, введенной полтора дня назад.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – Sputnik. Глава исполнительной власти Приднестровья Александр Мартынов подписал распоряжение, согласно которому устанавливается обязанность граждан по соблюдению карантинной дистанции при нахождении в местах скопления людей на период введения карантина. Под карантинной дистанцией понимается расстояние не менее двух метров.

Где и сколько людей могут находиться

"Также распоряжением установлены ограничения по одновременному пребыванию покупателей в одном торговом зале фармацевтических организаций. В аптеках смогут находиться не более семи человек, в фармацевтических пунктах, аптечных киосках и магазинах – не более трех", - сообщили в правительственной пресс-службе.

Помимо этого, международные и междугородние перевозки пассажиров будут осуществляться строго с количеством не более семи мест. Исключение составляет направление между городами Бендеры и Тирасполь.

Общественный транспорт и плата за нарушение предписаний

Общественный транспорт сейчас курсирует по специальному графику: с 5.00 до 10.00 часов и с 16.00 до 20.00 и только по будним дням.

"В маршрутных такси, троллейбусах и автобусах разрешено перевозить людей только по посадочным местам. Автоинспекторы проверяют работу общественного транспорта", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

За невыполнение норм перевозки административная ответственность грозит не только водителю, но и самим пассажирам, которые не подчиняются требованиям, не соглашаются покинуть транспорт, если людей больше, чем положено. Штраф может достигать более 700 приднестровских рублей. Рубль почти эквивалентен по курсу молдавскому лею.

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