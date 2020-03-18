Режим ЧП из-за COVID-19 в Молдове: как ездят рейсовые микроавтобусы

Как изменилась работа перевозчиков во время чрезвычайного положения из-за коронавируса, разбирался Sputnik: от приостановки маршрутов до помощи стратегически важным предприятиям.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В Молдове большая часть единиц пассажирского междугороднего автотранспорта уже приостановила работу - на регулярные рейсы выходит не более 30% машин, а через несколько дней транспортировка полностью прекратится. Естественно, временно. Об этом в комментарии Sputnik заявил глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса.

Отвечая на вопрос, на какой срок приостановится работа транспортников, собеседник отметил, что это зависит не от них.

"Сейчас концентрируемся на том, чтобы те предприятия, которые к нам обратились (выпечка хлеба, производство медицинских изделий, Apa-Canal, "Молдовагаз") продолжали работу. К нам обратились и медики. К примеру, Центр диализа. В зависимости от их пожеланий мы сконцентрируемся на перевозке их работников и пациентов", - отметил Алекса.

Пассажирские перевозки, по его словам, в настоящее время опасны. "В эти регулярные маршруты садятся не только те, кто работает на стратегически важных предприятиях, но и очень много безответственных лиц, не понимающих, что должны оставаться дома", - отметил он.

Алекса пояснил, что власти дали перевозчикам возможность адаптировать количество рейсов под число пассажиров. "Между тем пассажиров в любом случае становится меньше", - сказал глава Ассоциации работодателей автоперевозчиков.

Собеседник обратил внимание и на еще одну проблему, с которой столкнулись транспортники. "У нас нет столько средств для защиты водителей – масок, перчаток, антисептиков. Маски только сейчас начали шить. Водителям, которые будут заниматься перевозками для стратегически важных предприятий, мы все необходимое закупим, и они будут полностью экипированы. А остальные перевозки мы приостановим, потому что наши водители – тоже люди и также нуждаются в защите", - сказал Алекса.

Ситуация с маршрутками в Кишиневе

По словам Алексы, большая часть микроавтобусов приостановила работу пару дней назад. "А сегодня, мне кажется, уже вообще не работают", - сказал собеседник.

По его мнению, работать без экипировки водителям нельзя, а перевозить до 15 человек в одном транспортном средстве – это и невыгодно.

"Первые, чья работа приостановилась, - это микроавтобусы. Троллейбусы и автобусы, видимо, будут работать по специальному графику", - отметил Алекса.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19. В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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