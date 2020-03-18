Насколько готовы больницы к приему пациентов с подозрением на коронавирус

В Приднестровье проверили медицинский и лекарственный потенциал на случай, если появятся случаи заражения инфекцией.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – Sputnik. Медицинские учреждения региона готовятся к приему пациентов с признаками новой коронавирусной инфекции. В регионе создан необходимый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и расходных материалов, сообщили в Минздраве.

"Если имеется подозрение на коронавирусную инфекцию – изоляция на дому. Если же вынесен диагноз, вне зависимости от степени тяжести, пациент обязательно госпитализируется", - отметил главный врач Республиканской клинической больницы Владимир Пелин.

Этапы лечения пациента

Заболевшие с признаками коронавируса, но не подтвержденными лабораторно, распределяются в медучреждения по территориальному принципу для забора анализа. В случае, если диагноз подтвердился, они будут перевезены в Республиканскую клиническую больницу с соблюдением всех требований безопасности. По мере заполнения больницы – в Слободзею, Бендеры и Рыбницу.

На сегодняшний день случаев коронавируса в регионе не зарегистрировано. При осложнении эпидемиологической ситуации дополнительные койки будут разворачиваться во всех больницах Приднестровья, а Слободзейская и Дубоссарская центральные городские больницы будут перепрофилированы под инфекционные стационары. Главные врачи уже разработали планы, на днях они представят их руководству Минздрава.

Ограничения

На время карантина введены также ограничении оказания медицинской помощи. Плановые операции, профилактические процедуры, массажи проводиться не будут. Также лимитировано посещение больниц и поликлиник. По словам главы Минздрава Алексея Цуркана, при входе будет стоять сотрудник министерства внутренних дел и медицинский работник.

"Их задача фильтровать входящих людей – при необходимости направлять человека в доврачебный кабинет, порекомендовать записаться на прием либо - при остром состоянии - отправить в приемный покой для последующей госпитализации. Перед этим измерят температуру и проведут дезинфицирующие процедуры", - отметил он.

Необходимые препараты

На данный момент больницы обеспечены жидким кислородом в полном объеме.

"МВД уведомило нас о том, что они достигли соглашения с руководством ММЗ, и кислород будет изготавливаться для нас в необходимом объеме. С этим проблем не будет", - подчеркнула замминистра по финансово-экономической политике Вероника Тазова.

Планируются к закупке и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На сегодняшний день их в Приднестровье 73. Был проработан и вопрос приобретения увлажнителей кислорода. Минздрав уже закупил их в количестве 10 штук. Для оснащения аппаратов ИВЛ приобретут и компрессоры.

Кроме того, со следующей недели начнет свое действие образовательный модуль для освоения врачами всех специальностей методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Курсы будут проводиться на удаленной основе.

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