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Кондукторы в кишиневских троллейбусах

В условиях коронавируса - кто и как будет ездить в общественном транспорте

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200318/29574116/v-usloviyakh-koronavirusa-kto-i-kak-budet-ezdit-v-obschestvennom-transporte.html

Генеральный примар столицы Ион Чебан выступил с предложением ввести специальные разрешения для проезда ряда категорий жителей города.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям должна вынести роешение по предложению генерального примара (мэра) муниципия Кишинев Иона Чебана о введении специальных разрешений на проезд в общественном транспорте для некоторых категорий населения столицы. Об этом градоначальник заявил в эфире общественной радиокомпании Молдовы.

"Мы предложили ввести спецразрешения для проезда в общественном транспорте для граждан, которые обеспечивают функциональность города. Это позволит им более оперативно передвигаться по городу", — рассказал Чебан.

Среди них он перечислил сотрудников стратегических предприятий и учреждений, таких как комбинат "Franzeluța", банки, почта. Эти меры могут коснуться и медработников, и специалистов, оказывающих социальную помощь. 

Кишинев, март 2020
© Sputnik / Rodion Proca
Защита от коронавируса в такси: полиэтиленовая перегородка и антисептик

Столичный мэр поблагодарил всех врачей за то, что они делают все от них зависящее в борьбе с коронавирусом. Также он в очередной раз призвал всех граждан соблюдать рекомендации ВОЗ и властей – чаще мыть и дезинфицировать руки, всех оставаться дома.

В стране действует "красный код", а также введен на период с 17 марта по 15 мая режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения.

Начиная с понедельника, в городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Банки и некоторые госучреждения продолжают предоставлять свои услуги в особом режиме.

Граждане появляются на улице лишь изредка, чтобы сходить за необходимыми покупками или по другим неотложным делам.

К настоящему моменту в республике подтверждено 30 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В среду зарегистрирован первый летальный исход.

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Теги:
общественный транспорт, троллейбусы, Кишинев


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