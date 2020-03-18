Передвижение граждан в Приднестровье и обратно в условиях ЧП: что заявил Додон

Прошла первая рабочая встреча главы республики с новым вице-премьером по реинтеграции. Основной предмет разговора - ситуация с коронавирусом и гражданами страны.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обговорил с вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник вопрос передвижения граждан в Приднестровье и обратно в условиях объявленного чрезвычайного положения.

"Обсудили ситуацию, связанную с передвижением граждан Молдовы на левый берег и обратно, учитывая, что режим чрезвычайного положения введен не только конституционными властями РМ, но и тираспольской администрацией", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Коронавирус в Молдове

По его словам, речь идет о многих гражданах Молдовы, которые по служебной необходимости должны отправляться в приднестровский регион. Это, как отметил президент, работники энергетических предприятий и лесных хозяйств, фермеры, семейные врачи, сотрудники пенитенциарных учреждений, полицейские, работники интернатов и домов престарелых.

К настоящему моменту в республике зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19. В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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