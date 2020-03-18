Передвижение граждан в Приднестровье и обратно в условиях ЧП: что заявил Додон

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обговорил с вице-премьером по реинтеграции Кристиной Лесник вопрос передвижения граждан в Приднестровье и обратно в условиях объявленного чрезвычайного положения.
"Обсудили ситуацию, связанную с передвижением граждан Молдовы на левый берег и обратно, учитывая, что режим чрезвычайного положения введен не только конституционными властями РМ, но и тираспольской администрацией", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Коронавирус в Молдове
К настоящему моменту в республике зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19. В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
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