Коронавирус "диктует" условия - молдавские дети учатся на дому

Корреспондент Sputnik Молдова связался по телефону с мамами детей, которые рассказали, как малыши не прерывают образовательный процесс, находясь дома.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Не только сотрудники большинства офисов и компаний вынуждены работать удаленно в связи с чрезвычайным положением, объявленным властями страны из-за опасности распространения коронавируса. В том же режиме и многие педагоги, которые в лицеях столицы следят за дистанционным обучением детей, давая домашние задания и призывая родителей не прерывать образовательный процесс.

Как рассказала корреспонденту Sputnik Молдова мама пятиклассника Вадима Ирина Чепурная, ее ребенок получает домашнее задание онлайн от педагога а сдает его также посредством ответа по интернету. Учитель проверяет работу, а затем ребенку приходит оценка с разбором ошибок ошибок, которые он допустил.

"Я благодарна нашему педагогу, говорю искреннее "спасибо" за то, как следят за непрерывным процессом обучения наших детей. Я также забочусь, чтобы мой ребенок прилежно выполнял задания, приходящие по интернету. Прерывать обучение в этом возрасте - недопустимо", - рассказала собеседница.

Другая мама - Инга Делеу - сообщила корреспонденту Sputnik, что ее дочь, которая учится в 4 классе, сама очень любознательная и тянется к знаниям. Да, у ребенка есть хобби, она занимается составлением икебан, но за несколько дней без посещения школы немного заскучала. Родительница объяснила это тем, что ребенок привык к школьному графику, а вынужденный каратин прервал привычный ритм жизни.

"Очень правильно, что педагоги не забывают об обучении детей даже в условиях вынужденных, карантинных каникул. Моя Света (так зовут ребенка - ред.) рада тому, что может уделять время занятиям, даже сидя дома. Спасибо нашему классному руководителю Виолетте Петровне за такое отношение к нашим детям. Настоящий педагог - это большая удача для ребенка", - рассказала Делеу.

Технических проблем с дистанционным обучением не возникает. Ученики через электронные дневники могут получать задания от учителя и самостоятельно изучать материал. В крайнем случае, выручат чаты родителей, к которым, как правило, подключены педагоги.

В стране действует "красный код", а также введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа. Власти рекомендуют всем жителям оставаться в своих домах во избежание заражения. Режим ЧП действителен в республике с 17 марта по 15 мая.

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