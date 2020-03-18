Самый востребованный товар в аптеках: спрос на защитные маски и не только

Одна из сотрудниц столичной аптеки, которая "намеренно следила за ситуацией в течение последних двух дней" заметила, что ни один из покупателей не кашлял и не чихал.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. С момента объявления "красного кода" эпидемиологической угрозы в связи с распространением коронавируса в стране увеличился спрос на антибактериальные средства. В основном люди покупают гели на основе спирта для дезинфекции рук, а также раствор перекиси водорода для обработки помещений в офисе или доме.

Также жители столицы покупают витамин С и поливитамины. Есть спрос и на лекарства для артериального давления, которые отпускаются по рецепту.

"Спрос на витамины является естественным для весны, потому что начинается авитаминоз, это не явление, характерное только для нынешнего года", - пояснила сотрудница аптеки, расположенной в секторе Ботаника.

Она заявила, что "намеренно следила за ситуацией в течение последних двух дней" и заметила, что ни один из посетителей аптеки не кашлял и не чихал.

Раствор перекиси водорода стали активно раскупать после того, как в прессе появилось мнение, что он хорош для дезинфекции помещений. В некоторых аптеках Кишинева его больше нет в продаже - покупали и в литровых контейнерах, и в небольших емкостях.

На прошлой неделе люди говорили о нехватке лицевых масок в аптеках. По словам некоторых фармацевтов, такая проблема действительно была.

Аптеки, принадлежащие одной из крупнейших компаний этого сегмента, теперь продают лечебные маски по цене, превышающей 8 леев. Каждому клиенту продается не более 5 единиц - такого распоряжение менеджеров аптечной сети.

Стоит отметить, что фармацевты не поддаются панике. Большинство из них не носят защитные маски, что можно сказать и о посетителях. Корреспондент Sputnik не заметил ни больших очередей, ни паники и столпотворения.

Чтобы посетители не касались входных ручек, многие аптеки постоянно открывают свои двери и проветривают помещение, благо погода позволяет.

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