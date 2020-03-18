Как работают семейные врачи в период чрезвычайного положения из-за COVID-19

Тот факт, что многие граждане Молдовы, вернувшиеся из-за границы, неправильно заполнили эпидемиологические анкеты на границе, осложняет усилия по борьбе с распространением вируса COVID-19.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. О работе участковых врачей рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава офиса семейных врачей в Селиште Ноуэ и Тузара Каларашского района Николай Лупу.

По его словам, за последние дни в эти населенные пункты вернулся 21 человек из Италии, Германии, Румынии и других европейских стран. Он отметил, что все эти граждане изолированы – людей проинформировали, что они должны делать, как оберегать себя и близких.

"В течение недели они находились под наблюдением по телефону. Они описывают свое состояние здоровья – есть ли температура и другие проблемы. К настоящему моменту у нас был только один пациент, который на прошлой неделе сообщил о температуре. Проконсультировали его на дому", - рассказал собеседник.

Как отметил врач, пациент вернулся из Великобритания на своей машине. "У него были признаки респираторной болезни. Состояние – удовлетворительное. Он изолирован в отдельной комнате. Сейчас уже два дня у него нет симптомов простуды – состояние хорошее", - пояснил Лупу.

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Труд семейных врачей довольно непростой и в нынешних условиях сродни работе детектива, так как людей, приехавших из-за границы еще нужно найти.

"Во-первых, мы получаем эпидемиологические анкеты по электронной почте. Всего в районе 43 медика, и у каждого - свои пациенты. Отбираем наших, они должны указывать адрес и контактные данные. Первый наш шаг – звонок по телефону", - сказал эксперт.

По его словам, к сожалению, менее чем в 50% случаях участковым удается связаться с человеком – либо указан неверный телефон, либо не тот адрес. И это, как считает эксперт, проблема.

"Есть и такая практика, что нам сообщают соседи того человека, который вернулся из-за границы. И он дома. Соседи тоже встревожены", - добавил он.

Как отметил собеседник, ни один из 21 человека, которые вернулись в эти два населенные пункта, лично не обратились к семейному врачу.

"В случае пациента, который вернулся из Великобритании, позвонила его сестра. Они вообще не звонят. Приезжают, самоизолируются, но сами не звонят. Или, возможно, они не знают, что надо звонить", - пояснил Лупу.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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