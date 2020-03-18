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Разливное молоко.

Несмотря на карантин: на Чеканах торгуют продуктами во дворах

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200318/29576222/nesmotrya-na-karantin-na-chekanakh-torguyut-produktami-vo-dvorakh.html

Жесткие карантинные ограничения, вынужденно введенные государством в связи опасностью распространения коронавируса, некоторым, как оказывается,- не указ.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Зрелище, никоим образом не совместимое с целым рядом введенных властями ограничений, увидел в среду корреспондент Sputnik Молдова в одном из дворов на Чеканах. На бетонном столе для пинг-понга, установленном во дворе среди многоэтажных домов, женщина оживленно продавала молочные продукты - домашнюю брынзу, творог и сметану.

Кишинев, март 2020
© Sputnik / Rodion Proca
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Следует отметить, что жильцы близлежащих домов охотно выходили и покупали "лакомства", особо не обращая внимание на объявленный государственными органами карантин. 

Корреспондент Sputnik подошел к уличной торговке, чтобы поинтересоваться ценой товара и причиной, которая заставила женщину выйти с товаром на улицу.

Та ответила, что в живет в пригороде Кишинева, держит хозяйство, а молочные продукты вынуждена продавать, рискуя быть оштрафованной, поскольку ей катастрофически не хватает денег.

"При объявлении карантина никто не спросил, на что нам жить, рынки закрыты, вот и выкручиваюсь, как могу", - ответила женщина.

В Молдове на данный момент остаются 30 подтвержденных случаев коронавируса. Всего зарегистрировано 18 эпизодов ввоза вируса из других государств: Италии, Франции, Великобритании и Швейцарии.

Такие данные представила в среду министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. 

По ее словам, в стране выросло до 76 количество случаев с подозрением на COVID-19, среди них 14 детей.

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Теги:
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