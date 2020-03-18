Восемнадцатое марта - знаковая дата для Сорок и для всей Молдовы

Ровно 76 лет назад молдавский город Сороки стал свободным, после чего именно там, на берегу Днестра временно находилась столица Молдавской ССР, большая часть которой была еще занята фашистскими оккупантами.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Сороки всегда был рубежом и оплотом Молдовы - именно здесь Великий Штефан основал крепость, именно здесь, стоя на берегу "седого" Днестра наиболее отчетливо понимаешь, что значит для каждого жителя Молдовы святое слово "Родина".

© Sputnik / Rodion PROCA Сорокская крепость.

Город не раз был в огне - и в годы седой старины, и в XX веке, когда в течение трех лет здесь хозяйничали фашисты.

А 18 марта 1944 года Сороки стали первым молдавским городом, который Красная армия освободили от немецких оккупантов и их союзников. Здесь авангард советских войск пересек Днестр. Тогда освободителей женщины встречали с цветами, стоя в воде.

А пока остальная часть Молдовы и Кишинев все еще были в оккупации, решением Центрального комитета Коммунистической партии (б) Молдавии Сороки стали временной столицей республики.

Сегодня, спустя 76 лет после освобождения, название города вызывает совершенно определенные ассоциации. Жители республики знают, что в этом многонациональном, теплом населенном пункте всегда рады гостям. Радушие приема, знаменитая "Цыганская горка" с ее неповторимым колоритом, древняя крепость, завораживающая своим средневековым обаянием, широта Днестра - все это не может оставить равнодушным того, кто поистине любит Молдову.

Значение Уманско-Ботошанской операции

10 марта советские войска с ходу взяли город Умань, а передовые отряды, преодолев за четверо суток свыше 100 километров, вышли на реку Южный Буг и захватили ряд немецких переправ.

Форсирование реки осуществлялось одновременно в 100-километровой полосе, там где не было переправ — войска преодолевали водную преграду на лодках и подручных средствах. Поскольку немецкая авиация смогла разрушить несколько захваченных советскими войсками мостов, то танки переправлялись по разведанным бродам.

Немецкому командованию не удалось задержать советское наступление на этой полноводной реке ни на один день. К 15 марта все армии фронта оставили реку в своем тылу. Сразу за Южным Бугом в сражение была введена 6-я танковая армия, что позволило сохранить высокие темпы наступления к следующему рубежу - по реке Днестр.

Уже 15 марта был освобожден город Дубно, 18 марта — Жмеринка. Также добились успеха армии на вспомогательном участке, продвинувшись до 70 километров.

В ночь на 17 марта передовые части войск правого крыла фронта с ходу форсировали Днестр и захватили плацдармы южнее Могилева-Подольского. 19 марта был освобожден Могилев-Подольский. К 20 марта плацдарм составлял уже 40 километров по фронту и 20 километров в глубину, на нем находились основные силы 6-й танковой армии.

Советские войска 2-го Украинского фронта первыми вступили на территорию Молдавской ССР. К этому времени группа армий "Юг" оказалась рассечена на две части: 8-я немецкая армия потеряла связь с 1-й танковой армией.

Немецкое командование передало ее в состав группы армий "А" (командующий генерал-фельдмаршал Эвальд фон Клейст, с 23 марта генерал-полковник Фердинанд Шернер).

Соответственно, Ставка Верховного Главнокомандования внесла изменения в первоначальный план операции: 2-й Украинский фронт должен был глубоко охватить 8-ю немецкую армию с севера, отрезать ей пути отхода за Днестр и во взаимодействии с 3-м Украинским фронтом разгромить ее.

В то же время Конев получил приказ повернуть 40-ю армию на северо-запад и, наступая вдоль левого берега Днестра, отрезать пути отхода 1-й немецкой танковой армии, содействуя войскам 1-го Украинского фронта в ее окружении под Каменец-Подольском (Проскуровско-Черновицкая операция).

К 3 апреля армия взяла Хотин, но существенную помощь 1-му Украинскому фронту оказать не смогла — 1-я танковая армия немцев прорвалась из кольца на другом направлении.

Первый участок госграницы СССР, освобожденный от фашистов

Выполняя приказ, 27-я и 52-я общевойсковые армии, 2-я и 6-я танковые армии нанесли новый удар с плацдармов на Днестре, вышли к реке Прут, 26 марта освободили город Бельцы. К 26 марта на 85-километровом фронте севернее Унгены войска фронта первыми вышли на государственную границу СССР.

© Sputnik / Владимир Гальперин Переправа через Прут.

В ночь на 28 марта они также с ходу форсировали уже третью крупную реку на своем пути — Прут и перенесли боевые действия на территорию Румынии. Москва отсалютовала блестящей Победе на днестровско-прутских рубежах.

К середине апреля армии правого крыла 2-го Украинского фронта вышли в предгорья Карпат и 7 апреля заняли первый крупный румынский город Ботошаны. Центр фронта вышел с севера на подступы к Яссам, а левым крылом — на подступы к Кишиневу, который освободили 24 августа в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции.

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