В Молдове подтвердились 6 новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, к настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 36 человек.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В Молдове выявлено еще шесть случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ на брифинге в среду.

"Обработаны 63 тестов с подозрением на коронавирус, из которых 6 оказались положительными. Всего же зарегистрировано 36 человек с этим вирусом", - сказал он.

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По его словам, в Молдове официально подтвержден только один случай смерти - речь идет о пациентке, у которой выявили коронавирус на фоне других хронических заболеавний.

"Только один летальных исход, а не вся та лживая информация по поводу ситуации в республиканской инфекционной больнице Тома Чорбэ. Повторю, только один. И то не в больнице Тома Чорбэ. В других случаях – два человека находятся в средне-тяжелом состоянии, трое – в удовлетворительном, а все остальные, включая, двоих детей, – это случаи с клинической картиной средней степени тяжести", - пояснил Фуртунэ.

Он подчеркнул, что пациенты с диагнозом COVID-19 находятся под наблюдением в медицинских учреждениях, и никто из них не лечится на дому.

По словам президента Молдовы Игоря Додона, в республике самый низкий процент роста подтвержденных случаев в регионе.

"Предпринятые вовремя меры и дают эффекты", - отметил глава республики.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19. В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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