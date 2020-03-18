В Молдове подтвердились 6 новых случаев заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В Молдове выявлено еще шесть случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ на брифинге в среду.
"Обработаны 63 тестов с подозрением на коронавирус, из которых 6 оказались положительными. Всего же зарегистрировано 36 человек с этим вирусом", - сказал он.
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По его словам, в Молдове официально подтвержден только один случай смерти - речь идет о пациентке, у которой выявили коронавирус на фоне других хронических заболеавний.
"Только один летальных исход, а не вся та лживая информация по поводу ситуации в республиканской инфекционной больнице Тома Чорбэ. Повторю, только один. И то не в больнице Тома Чорбэ. В других случаях – два человека находятся в средне-тяжелом состоянии, трое – в удовлетворительном, а все остальные, включая, двоих детей, – это случаи с клинической картиной средней степени тяжести", - пояснил Фуртунэ.
Он подчеркнул, что пациенты с диагнозом COVID-19 находятся под наблюдением в медицинских учреждениях, и никто из них не лечится на дому.
По словам президента Молдовы Игоря Додона, в республике самый низкий процент роста подтвержденных случаев в регионе.
"Предпринятые вовремя меры и дают эффекты", - отметил глава республики.
Коронавирус в Молдове
К настоящему моменту в республике зафиксировано 30 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19. В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
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