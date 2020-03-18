Примар Кишинева, врач-отоларинголог и известный музыкант призывают беречь себя

Известные люди нашей страны отмечают, что некоторые граждане еще не осознали всей опасности нынешней пандемии.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан призывает граждан соблюдать меры для предотвращения распространения коронавируса нового типа COVID-19.

Генпримар Кишинева рекомендует соблюдать социальную дистанцию не менее 1 метра, если вы находитесь в общественном месте, в транспорте или помещении, а также не выходить из дома без острой необходимости.

Также Чебан напоминает о том, что после объявления парламентом Республики Молдова режима Чрезвычайного положения, на данном этапе остаются в силе решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Других ограничений нет.

Так, до 01.04.2020 приостанавливается деятельность:

розничных торговых точек, за исключением реализующих продукты питания, фармацевтические препараты и топливо;

коммерческих рынков любого профиля;

Центров реабилитации/восстановления, в том числе санаторного типа;

заведений общественного питания, в частности питания в авторизованных/обустроенных для этого помещениях.

Примар (мэр) уточняет, что деятельность всех промышленных предприятий не ограничена, но с учетом соблюдения рекомендованных властями санитарно-эпидемиологических норм и по возможности переводом сотрудников на работу в удалённом режиме.

Допускается и коммерческая деятельность, основанная на доставке продуктов в режиме онлайн, работа общественного и междугороднего транспорта, оптовая торговля, деятельность банков, обеспечение общественного питания посредством системы catering (прямая доставка потребителям), строительные работы, включая работы на очистных сооружениях в Кишиневе - со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологические норм.

Общественный транспорт Кишинева продолжает работать с максимальной нагрузкой, поэтому гражданам, которые вынуждены покинуть дом, следует соблюдать меры предосторожности.

"Не оставайтесь равнодушными к рекомендациям специалистов и властей", - заключил Чебан.

Он заверил, что примэрия Кишинева предпринимает все меры для предотвращения распространения вируса, но власти полагаются и на поддержку со стороны каждого гражданина.

Пожелания доктора и известного молдавского дирижера

Врач-отоларинголог доктор Лучия Гарюк обратилась к гражданам с рекомендациями о том, как избежать распространения вируса COVID-19.

"Оставайтесь дома, следите за температурой тела и, при необходимости, звоните в службу "112", - напомнила она.

Дирижер Национального оркестра "Лэутарий" подчеркнул, как важно нести ответственность за свою жизнь и жизнь своих родных во избежание распространения вируса COVID-19.

"Прошу всех, кто любит и ценит жизнь, кто действительно любит своих близких: оставайтесь дома! Берегите детей и родителей, берегите себя и будьте здоровы!" , - призвал музыкант.

В стране действует "красный код", а также введен на период с 17 марта по 15 мая режим чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа.

К настоящему моменту в республике подтверждено 36 случаев заболевания коронавирусом нового типа. В среду зарегистрирован первый летальный исход. Есть также два случая выздоровления.

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