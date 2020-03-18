Коронавируса у четырех приднестровцев - нет, один диагноз еще под вопросом

Медицинские анализы были отправлены на проверку в лабораторию Кишинева, только что стали известны их результаты.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – Sputnik. Заражение коронавирусом четырех приднестровцев не подтвердилось. Данные еще по одному анализу, направленному на лабораторное исследование, станут известны в четверг.

"Медицинские анализы отправлены в лабораторию Кишинева. Подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Приднестровье по-прежнему нет", - сказали в пресс-службе МВД.

Ситуация по коронавирусу

Под подозрением находились пятеро человек: трое из Рыбницы (двое взрослых и один ребенок 2006 года рождения), двое тираспольчан (мужчина и женщина).

Жительницу Тирасполя госпитализировали вчера вечером. Она прибыла из Германии ещё 1 февраля. В период времени с 7 по 10 марта контактировала с гражданами, прибывшими из Германии.

Медицинские работники также контролируют состояние десятерых приднестровцев, которые контактировали с гражданами, имеющими подозрение на коронавирусную инфекцию.

"Каждые четыре часа сотрудники Медуправления Министерства внутренних дел созваниваются с наблюдаемыми. Ухудшения самочувствия ни у кого из них не зафиксировано", - отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Четверо прилетевших 7 марта из Италии тем же рейсом, которым прибыла гражданка Республики Молдова, у которой диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился, с 8 марта и до сих пор на карантине дома.

В условиях чрезвычайного положения

В ведомстве напоминают, что лицам, не имеющим приднестровского гражданства либо регистрации, въезд в Приднестровье запрещен.

С момента введения чрезвычайного положения приднестровские, покидающие нашу территорию, заполняют анкеты. Только с 00:00 часов 17 марта и по настоящее время границу Приднестровья пересекли более 1600 человек. При возвращении в страну их обязуют пройти медобследование и отправят на двухнедельный карантин. По состоянию на 14:00 сегодняшнего дня на территорию региона вернулись 72 человека. Всем им предписано в течение последующих 14 дней соблюдать правила самоизоляции.

"Гражданам, контактировавшим с людьми, у которых подозрение на коронавирус, а также тем, кто вернулся из-за границы и отправляется на карантин, выносится предписание о необходимости соблюдения ограничительных мер", - отметили в МВД.

Таким людям рекомендовано не покидать квартиру (дом), не допускать контактов с окружающими, регулярно проводить влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств, проветривать квартиру, измерять температуру тела три раза в день, ежедневно допускать врача для проведения осмотра и консультаций. В случае ухудшения самочувствия незамедлительно сообщить медицинскому работнику об этом.

Штраф для несознательных

Среди тех, кто побывал за границей, обнаружились и несознательные. Так одна из тираспольчанок, вернувшись из Франции, была помещена на карантин. Дважды в момент проверки ее по месту жительства женщина находилась дома.

"При очередной проверке был выявлен факт нарушения ею предписания. Тираспольчанка самовольно покинула место жительства и пошла в магазин", - рассказали в ведомстве.

Сотрудниками правоохранительных органов была проведена профилактическая беседа и разъяснено, что в случае повторного нарушения предписания за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий женщина будет привлечена к административной ответственности.

На данный момент за такое нарушение предусмотрен штраф в размере до 460 приднестровских рублей (рубль по курсу практически един с молдавским леем). Но уже скоро в силу вступит более жесткое наказание за такое нарушение в связи с введением чрезвычайного положения в Приднестровье. Гражданам будет грозить штраф более 2750 рублей или административный арест до 15 суток.

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